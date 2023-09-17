人民网北京9月17日电 （黄盛）在中国人民银行（以下简称“央行”）在14日宣布自9月15日起降准0.25个百分点后，为了维护银行体系流动性合理充裕，保持季末流动性平稳，央行又在9月15日开展1390亿元公开市场逆回购操作和5910亿元中期借贷便利（MLF）操作，以充分满足金融机构需求。鉴于当日有3630亿元逆回购和4000亿元MLF到期，故央行全口径实现净回笼330亿元。

据介绍，在1390亿元的逆回购操作规模中，有340亿元为14天期逆回购，这也是央行自今年1月下旬以来首次重启14天期逆回购，操作利率为1.95%，较前次开展时的2.15%下调了20个基点。而此次7天期逆回购、MLF操作利率则分别维持1.8%、2.5%不变。

对此，东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，MLF续作大幅加量的直接原因在于，近期受信贷投放力度显著加大、专项债发行正在经历年内最高峰等因素影响，9月份以来市场利率大幅上行，意味着银行体系流动性正在收紧，MLF操作需求相应上升。

也有行业人士认为，央行在15日实施的降准0.25个百分点，预计将为银行体系注入5000多亿流动性。在这一背景下，MLF在15日依然大规模加量续作，显示政策面明确支持宽信用进程继续提速，有望带动9月新增信贷、社融延续大幅回升势头。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，降准叠加MLF加量续作，政策组合体现出央行在稳总量的同时更注重政策精准质效。央行在保持总量平稳增长的同时，引导金融机构加大对实体经济薄弱环节和重点新兴领域的支持。

“降准释放出逆周期调节加码的清晰信号，叠加MLF加量续作，有助于进一步引导社会预期，提振市场信心，巩固经济回升向好基础。”王青也表示，MLF加量操作和降准都能补充银行体系中长期流动性，后者还能降低银行资金成本，释放较为明显的稳增长信号。

在中国民生银行首席经济学家温彬看来，9月中旬，地方债发行、税期高峰、监管考核等因素对金融机构流动性的影响明显加大，央行通过降准、重启14天期逆回购、超额续作MLF等操作，保持流动性合理充裕，有助于提振市场信心，进一步巩固经济回升向好基础。

(责编：罗知之、吕骞)

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