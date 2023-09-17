人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

在降准落地后 央行加量续作5910亿元中期借贷便利

2023年09月17日09:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月17日电 （黄盛）在中国人民银行（以下简称“央行”）在14日宣布自9月15日起降准0.25个百分点后，为了维护银行体系流动性合理充裕，保持季末流动性平稳，央行又在9月15日开展1390亿元公开市场逆回购操作和5910亿元中期借贷便利（MLF）操作，以充分满足金融机构需求。鉴于当日有3630亿元逆回购和4000亿元MLF到期，故央行全口径实现净回笼330亿元。

据介绍，在1390亿元的逆回购操作规模中，有340亿元为14天期逆回购，这也是央行自今年1月下旬以来首次重启14天期逆回购，操作利率为1.95%，较前次开展时的2.15%下调了20个基点。而此次7天期逆回购、MLF操作利率则分别维持1.8%、2.5%不变。

对此，东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，MLF续作大幅加量的直接原因在于，近期受信贷投放力度显著加大、专项债发行正在经历年内最高峰等因素影响，9月份以来市场利率大幅上行，意味着银行体系流动性正在收紧，MLF操作需求相应上升。

也有行业人士认为，央行在15日实施的降准0.25个百分点，预计将为银行体系注入5000多亿流动性。在这一背景下，MLF在15日依然大规模加量续作，显示政策面明确支持宽信用进程继续提速，有望带动9月新增信贷、社融延续大幅回升势头。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，降准叠加MLF加量续作，政策组合体现出央行在稳总量的同时更注重政策精准质效。央行在保持总量平稳增长的同时，引导金融机构加大对实体经济薄弱环节和重点新兴领域的支持。

“降准释放出逆周期调节加码的清晰信号，叠加MLF加量续作，有助于进一步引导社会预期，提振市场信心，巩固经济回升向好基础。”王青也表示，MLF加量操作和降准都能补充银行体系中长期流动性，后者还能降低银行资金成本，释放较为明显的稳增长信号。

在中国民生银行首席经济学家温彬看来，9月中旬，地方债发行、税期高峰、监管考核等因素对金融机构流动性的影响明显加大，央行通过降准、重启14天期逆回购、超额续作MLF等操作，保持流动性合理充裕，有助于提振市场信心，进一步巩固经济回升向好基础。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
优化保险公司偿付能力监管标准 业界：提升险资服务实体经济质效
　　人民网北京9月17日电 （记者杜燕飞）日前，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》（以下简称《通知》），在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化了保险公司偿付能力监管标准。 《通知》要求，总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。…
当中国智造遇上杭州亚运 中国品牌高质量发展再加速
　　 他们是杭州亚运会的建设者、志愿者……是亚运会赛场的运动员、教练员……是中国体育事业发展的见证者、参与者……《亚运你我他》带来他们与亚运会、与中国体育的情缘故事。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部