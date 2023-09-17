人民网记者 车柯蒙

他们是杭州亚运会的建设者、志愿者……是亚运会赛场的运动员、教练员……是中国体育事业发展的见证者、参与者……《亚运你我他》带来他们与亚运会、与中国体育的情缘故事。

56个竞赛场馆全面竣工、各项筹办工作已基本就绪……当前，杭州亚运会火炬正在线下依次传递，一场绿色、精彩的亚运会蓄势待发。

9月16日，雅迪科技集团全球营销与服务总裁王家中在浙江丽水参加了亚运火炬接力。“100米的这一段路程让我感受到拼搏的精神和无比的荣耀。民族企业的发展也是一场奔跑，雅迪已经跑了25年，这一次的火炬接力，进一步加深我们对未来发展的使命感、责任感。”近日，王家中在接受人民网记者专访时表示。

雅迪科技集团全球营销与服务总裁王家中参加杭州亚运会火炬接力。 受访者供图

比赛场馆内的运营及出行保障也是亚运会顺利召开的重要一环。据了解，今年5月，雅迪向杭州亚运会主会场提供了亚运会官方指定电动车——雅迪冠能摩登，应用于场馆内的日常运营及出行维护。当中国智造遇上杭州亚运，中国品牌高质量发展再加速。

加速技术创新 把握“绿色机遇”

为深入落实“双碳”目标，践行绿色办会理念，本届杭州亚运会提出打造首届碳中和亚运会的目标。

“我们绿色、智慧的出行方案与杭州亚运会办赛理念高度契合。”王家中表示，响应国家“双碳”号召，雅迪始终以践行节能减排作为发展己任，2022年接连获得了行业首张“碳足迹”证书、“产品碳标签评价”证书。这背后，离不开雅迪对电动两轮车行业关键技术的持续创新破题。

“技术创新是‘绿色机遇’的关键所在。”在王家中看来，作为中国智造的代表品牌，雅迪有责任扛起核心技术创新的大旗。

“像我们自主研发的TTFAR石墨烯电池，百人团队历经8年研发，实现了同等体积下比雅迪普通铅酸电池容量提升约30%，用户可以跑更远的里程。而且我们采用了36项国家核心专利，使得石墨烯电池做到比雅迪普通铅酸电池长达3倍的使用寿命，至今我们的石墨烯电池累计销量已突破6000万只。”王家中说。

坚持技术创新，把握“绿色”机遇。据王家中介绍，在国家支持产业创新的背景下，雅迪经过多年研发，已经实现了石墨烯铅酸电池、碳纤维锂电池、钠离子电池“三驾马车”并驾齐驱的新能源产业布局。在此基础上，雅迪从2020年开始在能效利用上进行创新，推出并持续升级自主TTFAR增程系统，并在冠能系列产品上大批量应用，推出至今销量已经超过1500万辆，进一步助力节能减排。

洞悉市场需求 引领中国品牌“出海”

杭州亚运主会场“大莲花”总建筑面积达22.9万平方米，用于场馆内的日常运营及出行维护的雅迪冠能摩登不仅为亚运工作人员提供便捷、绿色的出行方案，更向全球展现中国品牌、中国智造的魅力。

“亮相国际舞台是我们高质量出海中重要的一环。”在王家中看来，从此次杭州亚运会再到之前的米兰展、CES展在内的众多国际盛会，都能看到其电动车的身影，通过这些方式，雅迪也在持续提升自身的国际知名度和影响力。

雅迪科技集团全球营销与服务总裁王家中接受人民网记者采访。人民网记者 于凯摄

据介绍，雅迪产品至今已经出口全球100个国家和地区，受到全球众多用户认可。“当前，电动出行已经成为越来越多国家的发展趋势，在这方面，中国品牌已经率先探索出产业发展新路径。近年来，通过对不同市场和用户需求的洞悉，我们研发的自主专利车型正通过多种方式稳步推向全球市场。”据王家中介绍，雅迪出海布局最大的亮点在于，比起单纯的贸易型出口，品牌还实现了从“走出去”向“走进去”的转变，实现研、产、供、销、服的全面出海。

以越南市场为例，雅迪位于越南北江的生产基地，集生产、仓储等功能于一体，占地面积超过20724平方米，产能约为20万台/年，这是中国电动两轮车品牌首次在海外建厂，实现了品牌运营、生产制造、供应链和销售网络的垂直一体化经营，也是其立足本地化策略、深入走进当地市场的一个缩影。

如今，雅迪实现从“走出去”到“走进去”，一方面彰显了中国品牌全产业链的升级以及中国品牌力量的强大，另一方面也为当地提供就业机会、拉动当地经济增长，体现责任担当。

“新的发展阶段，雅迪更有信心乘势前行，研发出更符合用户需求的车型，为全球用户提供更美好的出行体验。”王家中表示，雅迪将持续探索高质量出海新路径，引领越来越多的民族电动车品牌走向海外，让亿万人享受美好出行。

多措并举练内功 助推行业高质量发展

当前，随着绿色发展理念深入人心，电动两轮车成为城市中短途出行新风尚，需求增长促使产业规模不断扩大。

这样的趋势在企业销量中也有所体现。从雅迪公布的财报来看，今年上半年，旗下电动两轮车的销量取得了高速的增长，增速达到33.8%。

“当前，电动两轮车行业迎来了更大的发展机遇。”王家中表示，自电动自行车新国标实施以来，整个行业也由高速发展转向高质量发展。随着消费升级和低碳理念的普及，用户对于中短途出行产品提出了更多元、更智能和更高品质等新的要求，这一过程中，雅迪始终致力于以自身创新突破助推行业的高质量发展。

王家中表示，雅迪将从两方面重点发力。一是坚持技术研发自主创新，实际已拥有2个CNAS国家级企业实验室、6家行业领先的技术研发中心、1家国家级工业设计中心，创造了超1800项专利；二是将绿色低碳事业贯穿发展始终，践行我国绿色和可持续发展的重大发展战略，助力交通领域减排。

“能参与亚运火炬接力，是雅迪的荣耀时刻，也是我们继续向前的起点。”王家中表示，未来，雅迪将多措并举修炼内功，从打造新型能源生态、参与绿色交通建设等角度出发，持续推出更加科技、环保的产品和服务，着力助推行业高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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