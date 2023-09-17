原标题：笃行“金融为民”理念 农银人寿积极开展 2023年金融消保宣教月活动

9月15日，由国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办联合开展的“金融消费者权益保护教育宣传月”活动火热开启。农银人寿积极响应号召，践行金融为民、惠民、便民理念，全面组织开展“汇聚金融力量 共创美好生活”主题宣传教育活动。

据悉，为期一个月的宣教月活动将围绕“普及金融知识，传播金融正能量；防范非法金融活动，提高金融安全意识；开展诚信文化建设，促进市场公平有序；倡导理性消费理念，树立价值投资理念；回应社会关切，办好为民实事”五大主题内容全面开展。农银人寿金融宣教工作始终秉持守正创新，一方面充分借助外媒力量与公司官方媒体全面宣传推广金融消保宣教月活动讯息，延用传统方式在官网、官微通过“消保知识园”“农情服务区”等宣教专栏发布图文宣教素材，辅以“风险提示”“以案说险”向公众分享最新权益保护类风险提示及原创典型案例。另一方面，公司还积极顺应新时代下数字化宣教转型要求，创意推出多项颇具特色的自主宣教项目，陆续推出如沉浸式防诈防骗视频短剧、第二届“金穗杯”金融保险知识挑战赛、线上跑酷+金融知识问答游戏、“健康&保障”系列专家讲座、首席服务大使“心宣言”、“安享银龄”老年人金融宣教才艺比赛等更亲民、更有益有趣的宣教项目，同步大力依托多媒体平台广泛宣推，全力营造金融宣教良好氛围，共建和谐健康金融生态。

同时，各分支机构也将开展丰富多彩的落地宣教活动，结合9月26日“五进入”集中教育宣传日，组织开展进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈的专项教育宣传举措。聚焦“一老一少一新”等重点人群实际保障需求及关切的热点话题，组织开展更具针对性、亲民务实的教育宣传活动。多方联动合力开展网格式金融教育宣传，精准施教惠及万家百姓，以实际行动展现金融为民、金融惠民、金融便民理念，为百姓生活平添一抹金融保障亮色，送去多方浓情温暖。

金融消费者权益保护与教育宣传是关系人民群众切身利益的重要工作，农银人寿始终高度重视，认真落实推动笃行不怠。一直以来，公司坚持以人民为中心的发展思想，围绕以客户为中心，坚定做优质保险服务的提供商、人民美好生活的守护者。未来，金融消保宣教工作将始终以常态化与集中式宣教并举为依托，以“优服务、推活动、重宣传”链式举措为导向，全方位推动金融消保宣教高质效发展。用真正惠及民生的务实举措与创新宣教成效，努力展现农银人寿消费者权益保护新担当、新气象，汇聚金融力量，共创人民美好幸福生活。

(责编：曹淼、李源)

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