报告显示游戏行业技术人才紧缺 AI应用于产业各环节
人民网北京9月17日电 （记者乔雪峰）随着AI技术的爆发，2023年成为了AI赋能游戏产业的里程碑之年。近95%的游戏从业者正在主动拥抱AI。同时，随着AI技术逐渐应用于游戏产业的策划、美术、程序、运营等各个环节，AI人才的收入也有了显著提升。
从人才迁徙来看，基本保持人才流?流出平衡，行业间的跨界吸纳成为趋势。纯互联网、电商零售成游戏行业主要人才来源，这两个行业同时也是吸引游戏从业者最多的行业。
9月14日，脉脉高聘发布《2023游戏行业中高端人才洞察》（以下简称《洞察》）显示，2023年1-7月，游戏行业人才供需比达到2.32，高于新经济行业整体的人才供需比2.02，求职竞争激烈程度高于平均水平。虽然游戏行业整体人才处于饱和状态，但技术人才依然紧缺，其中语音、视频、图形、图像开发人才供需比仅为0.53，相当于2个岗位争夺1个人才。
脉脉创始人兼CEO林凡认为，未来职场人与AI适配的程度决定了其薪资水平，中高端职场人将与AI大模型建立伙伴式工作关系，与AIGC合作将成为常态，AI方向的中高端人才缺口持续扩大。
从吸纳人才的规模来看，近3年，游戏行业基本保持了人才流入流出平衡，但流入流出比略有收缩，从2021年的1.07降为2022年的1.04，到2023年降为1。
《洞察》显示，今年大热的人工智能工程师和算法工程师，游戏行业新发岗位平均同样低于纯互联网行业，但相比前端开发、后端开发等岗位来说，平均薪资差距相对较小。
在不同年龄的薪资方面，游戏行业对经验丰富的人才给予了丰厚的回报。在月薪5万以上的从业者中，年龄在35岁-40岁之间的比例最高，达到36.89%，其中，在月薪5-8万和月薪8万以上的 从业者中，年龄在35-40岁之间的人才均占据了最高比例，分别为38.83%和31.74%。
值得关注的是，薪资福利不是游戏从业者加入这个行业的最主要原因，“工作富有创意和技术创新”成最多人选择游戏行业原因，占比达到51.85%，其次是“热爱游戏”（44.01%），薪资福利（40.09%）排第三。
从城市分布来看，全国半数以上的游戏行业人才集中在北京、上海和广州，这三个城市的游戏行业人才数量占全行业人才总数的52.22%。目前，北上广深的游戏人才供给非常充足，人才供需比都在2以上。其中北京的人才供需比最高，达到2.83，近3个人才争夺1个岗位。福州的游戏人才紧缺，供不应求，人才供需比只有0.62，几乎2个岗位争夺1个人才。
AI技术已逐渐应用于游戏产业的策划、美术、程序、运营等各个环节，74.95%的游戏行业从业者已经在工作中不同程度的使用了AI工具，其中每天都在频繁使用的从业者为7.19%。另有近2成从业者在工作中暂时用不到AI，但也在主动学习中。
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