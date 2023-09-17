人民网北京9月17日电 （记者孙博洋）“受访企业中的跨省企业占比达到61.1%，跨地域雇佣与单地集中用工已经基本形成6:4格局。”在近日发布的《中国企业社保白皮书2023》（以下简称白皮书）显示，跨地域、分布式雇佣成为常态化。

业内专家认为，企业是承载经济活力和就业机会的社会主体，企业社保是合规经营、良性发展的客观要求。中国企业社保的发展是一个长期过程，透过企业社保近年来的发展变革可以发现，企业、雇员、政府三方正在持续不断地为经济发展和社会改革注入澎湃动能。

白皮书显示，2023年受访企业社保险种覆盖面达到94.9%，提升至高位；另外，缴存公积金和缴纳意外险的企业比例也有所提升。近年来，我国在社保方面出台了一系列法规政策，加大了公共服务和政策宣传，企业社保意识进一步提升。

在社保缴纳及时性合规方面，本次调研同样呈现上升趋势。白皮书显示，77.5%的受访企业能够做到入职当月或次月为雇员缴纳社保。

白皮书研究团队分析认为，试用期参保是社保及时性合规的一个观察指标，2023年以来“试用期”现象的明显改善，反映了企业用工确定性增加和企业社保合规意识提升。

产业发展离不开人才推动，而企业社保作为法定福利，在雇佣关系两端均越来越受到重视。

在企业端，白皮书显示，受访企业中在人力资源部门设置社保专岗的比例达到67%，连续三年上涨；72.8%受访企业认为企业社保“对公司很重要”，68.7%的受访企业认为企业社保“对员工很有意义”，企业社保重要性认知逐年提升。

在雇佣端，“五险一金”已然成为企业招聘介绍中的标配信息，而“六险一金”“七险两金”等法定福利与补充福利组合保障也成为人才挑选企业的一个考虑因素。

白皮书中的分析也表明，企业社保重要性认知度逐年升高，一是随着近年来公共服务和政策宣传的力度加大，社保对企业用工具有普遍性影响，越来越引发关注；二是企业人力资源管理呈现出越来越重视员工体验的趋势，而社保作为一种“老有所养，病有所医”的法定福利，与劳动者的安全感幸福感息息相关；三是企业不再从单一成本视角看待社保，而是把其当成企业社会责任、员工体验、福利激励、雇主品牌等总体制度中的重要一环。

白皮书调研数据显示，受访企业中的跨省企业占比达到61.1%，跨地域雇佣与单地集中用工已经基本形成6:4格局，跨地域、分布式雇佣成为常态化。研究团队也提醒广大企业，雇佣社保政策天然具有属地性特征，企业需要适应并提前布局和了解不同城市的劳动用工社保政策实务。

(责编：罗知之、吕骞)

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