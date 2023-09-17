新华社福州9月17日电 题：合力守护你我的网络家园——2023年国家网络安全宣传周综述

新华社记者王思北、邓倩倩、颜之宏

网络安全为人民，网络安全靠人民。2023年国家网络安全宣传周于9月11日至17日在全国范围内开展。活动期间展示了哪些先进技术与前沿应用，如何进一步提高全社会网络安全意识和防护技能？记者深入活动现场，感受守护网络家园的强大合力。

信息时代，人工智能技术在推动生产制造、社会治理、文化发展的同时，也带来了数据隐私、安全隐患及社会伦理等风险挑战。如何做到既防范潜在风险又积极运用好新技术，成为今年网络安全宣传周各方高度关注、交流热议的话题。

揭开AI诈骗下的“画皮”、用AI训练AI、精准定位局域网潜在安全风险……今年的网络安全博览会上，一款款网络安全“黑科技”竞相亮相，为观众呈现了一场精彩纷呈的“矛与盾之争”。

以AI防御AI攻击，美亚柏科推出深度伪造检测鉴定平台，借助海量数据和先进算法，辅助执法机构进行相关风险阻断。在微步在线展区，一款名为“XGPT”的人工智能安全助手，利用AI大模型结合大数据技术集纳业已发现的网络威胁情报，并通过人工智能交互的方式输出给运维人员。

“过去一个人一次只能解决一个网络安全问题，现在有了这个人工智能‘小助手’，一个人一次可以解决多个网络安全问题。” 微步在线公共事务负责人关普璟说。

“生成式人工智能大模型出现后，算法安全、数据安全、应用可控、伦理规范等方面新型风险正在显现。”在网络安全技术高峰论坛上，清华大学人工智能研究院副院长朱军说，要进一步加强技术理论研究，提高内生安全水平，加强技术手段建设，不断提升训练数据质量和安全评测能力。

面对复杂的国际竞争形势，我国网络安全事业要实现高质量发展，关键是高素质的人才队伍。

在今年网络安全宣传周开幕前夕，福州市获批创建国家网络安全人才与创新（福州）基地，将聚焦培养高质量的网络安全应用型人才、建设前沿创新技术研发平台、培育网络安全产业集群，大力推动福建省网络安全产业人才融合发展。

“网络安全产业的长远发展，需要大量创新型、技能型、实战型人才，需要不断健全人才培养体系。”福建师范大学网络安全学院执行院长许力说。

网络安全宣传周期间发布的《2023年网络安全产业人才发展报告》显示，截至2023年3月，国内已有80所高校开设网络空间安全专业，132所高校开设信息安全专业。

9月13日，《网络安全人才实战能力白皮书—人才评价篇》在网络安全宣传周期间发布。白皮书显示，本科及以上院校是培育网络安全人才的主力军，培养了90%的网络安全新生力量。网络安全竞赛演练成为院校评价网络安全人才实战能力最有效的方式之一。

网络安全宣传周期间，各类网络安全技能比赛活动在全国火热开展——四川凉山启动网络安全交流暨技能大赛，推动筑牢“头脑中的防线”；在贵州，“网信杯”网络安全技能竞赛参赛人数创历史新高；青海省“青海移动·昆仑杯”网络与信息安全职业技能竞赛，进一步挖掘行业顶尖网络安全人才。

中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，互联网普及率达76.4%。

维护网络安全是全社会的共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。

在云计算服务安全分论坛上，移动云、联通数科、天翼云、华为云、阿里云等8家云服务商联合签署了《云计算服务安全自律公约》，推动云计算行业自律和共治。

连日来，各地积极开展网络安全进基层活动。方言快板小曲传唱网络安全知识，趣味问答互动寓教于乐，专家讲座科普防诈骗“攻略”……活动以通俗易懂、百姓喜闻乐见的方式，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能。

在河北唐山路南区开展的网络安全进社区活动中，社区、派出所民警、辖区志愿者通过发放宣传单、答疑解惑、案例剖析等方式，近距离与社区居民互动交流，分享网络安全防范妙招，讲解互联网违法和不良信息的危害，进一步普及网络安全常识。

此外，针对百姓关注的热点问题，有关部门还围绕法治、金融、电信等重点领域和青少年等重点群体，在全国各地开展了一系列形式新颖、内容丰富的主题宣传活动，不断推动网络安全宣传接地气、聚人气，让网络安全理念深入人心。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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