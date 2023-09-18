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黄茅海跨海通道全面进入上部结构施工阶段

2023年09月18日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月17日电  （记者韩鑫）近日，黄茅海跨海通道建设再迎新进展，项目控制性工程——五座主塔均已完工，全线两座隧道狮山隧道、象山隧道均已贯通，全面进入钢箱梁架设即上部结构施工阶段。

　　黄茅海跨海通道项目2020年开工建设，路线起于广东省珠海市，跨越黄茅海水域，终于台山市，与西部沿海高速公路、新台高速公路相接。项目全长约31公里，跨海段约14公里。

　　通道建成通车后，将成为继港珠澳大桥、深中通道后，大湾区第三条重要跨海通道。届时，大湾区主要城市将实现1小时通达。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月18日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)
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