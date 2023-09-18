演出品类不断丰富 体旅融合持续深入 民俗节庆蓬勃发展
文娱体育会展消费热度提升（经济聚焦·关注服务消费③）
推出精彩演出活动，提供贴心保障，为服务添温度；立足体育赛事优势，推动体旅融合，让过客变常客；办好特色民俗节庆展会，带动本地产业发展，化流量为增量……记者近日来到浙江台州、贵州铜仁、云南楚雄等地，感受文娱体育会展活动在当地的持续升温态势，见证其所激发的巨大消费潜力。
——编 者
浙江台州——
丰富演出供给
加强服务保障
话剧《夏洛特烦恼》、滑稽戏《哎哟爸爸》、儿童剧《国王的秘密》……前不久，品类丰富的演出汇聚浙江省台州市，其中许多演出甚至一票难求。“在家门口就能看大剧，市民艺术节太好了！”刚带着孩子看完一场演出，台州市民王先生开心地说。
8月21日，台州2023市民艺术节在上海爱乐乐团带来的交响音乐会中落幕。60余天，21场精品大剧、28场名家展演、29场文化沙龙、642场草地音乐会轮番上演，吸引60万名市民广泛参与。
除了满足市民的艺术欣赏需求，形式丰富的演出活动还进一步激发了消费潜力。近日，2023台州椒江·潮涌东海音乐节在台州市民广场举行，场地外的市集同步开启。总额300万元共计6万套的消费券同步发放，除在市集全场通用外，还覆盖了椒江区的其他餐饮、住宿、景区等。
一场场活动的背后，是贴心的安全保障。多措并举、加强协调，台州在增加文化演出供给种类的同时，积极提升服务保障水平，努力让过客变常客。
精准服务，提升出行体验。今年暑期，临海市台州府城文化旅游区内的文艺演出等活动层出不穷，吸引了大批游客。其中紫阳街日均客流量达2.97万人，整个暑期拉动街内消费3800万元。面对激增的客流量，相关单位通过加派人手、加强巡查、停车分流、扩建免费停车场、开通节假日免费公交专线等方式，为游客提供更好的体验。“我是第二次来紫阳街了，之前游客多时停车困难。这次过来，发现管理更精细了，交通引导也很直观，出行便利多了。”外地游客赵先生说。
在台州2023市民艺术节期间，经常可以看到志愿者的身影。据介绍，为做好艺术节便民服务工作，场地入口、停车场等人流密集场所均安排了志愿者，为观众提供引导、讲解、问询等服务。
据介绍，下一步，台州还将举办一系列文化活动。“台州将不断加强高品质文艺活动供给，提升市民获得感、幸福感。”台州市委宣传部文艺处处长陈阳说。
贵州铜仁——
推动体旅融合
做强品牌赛事
接到传球，花果山篮球俱乐部前锋易卓一个假动作，晃开对方防守队员，只身闯入对方三秒区，迅速跃起投得一粒进球。“好球！”场边观众区传来叫好声。虽然已是晚上，贵州省铜仁市碧江区花果山社区的室外球场仍格外热闹，观众里三层外三层围在球场边，或坐或站，不时为球员加油助威。
经过10多天“激战”，铜仁市第十四届花果山篮球赛在8月2日迎来半决赛。终场哨响，花果山篮球俱乐部以10分之差不敌对手，止步半决赛。比赛结束，场边观众拿着从周边小店买的饮料陆续散去，这一晚小店又有两三百元进账。
“通过举办体育赛事，周边消费也得到了有效拉动。”铜仁市文体广电旅游局体育科工作人员梁洪玉介绍，花果山篮球赛是铜仁市参与范围最广的篮球赛事之一，今年的比赛吸引了省内外共49支队伍近800名篮球爱好者参赛。“据不完全统计，本届篮球赛带动了餐饮、住宿、交通等消费800余万元。”梁洪玉说。6—8月，铜仁市组织开展各类全民健身活动41场，共1600余支队伍6.2万余名运动员参与，线上线下观众达3000余万人次。
推动体旅融合，带动消费复苏，铜仁有自身的独特优势。赛龙舟是当地群众广泛参与的传统体育活动之一，在碧江区，每逢龙舟赛，男女老少都会齐聚锦江两岸观赛。一艘艘木制龙舟在水中穿梭争先，鞭炮声、呐喊声、加油声此起彼伏。
梁洪玉介绍，今年比赛期间，铜仁市还举办了美食节，售卖特色小吃、农特产品等。“借龙舟赛带来的人气，我们实现文旅搭台、经济唱戏，举办文旅产业招商推介会、汽车展销会等系列活动。比赛期间，碧江区累计接待游客超70万人次，实现旅游总收入6亿元。”梁洪玉说。
除了龙舟赛，马拉松赛等赛事的人气也越来越旺。2021年，铜仁市建成梵净山智慧马拉松赛道，全长约43公里，连接起碧江区与梵净山脚下的江口县。“这条赛道是全封闭式马拉松专业赛道，除了举办赛事，旅游旺季还可用作观光道，农闲时也是大家的健身养生道，实现了‘一道多用’。”梁洪玉说。
以智慧马拉松赛道为载体，铜仁市积极打造环梵净山公路自行车赛、梵净山马拉松赛等赛事。“我们将赛事的报到、接待处安排在位于市中心的中南门历史文化旅游区，通过引流激发街区消费潜能。”铜仁市文体广电旅游局局长杨红军说，“我们将继续以体旅融合为抓手，做强品牌赛事，带动消费增长。”
云南楚雄——
依托民俗节庆
带动特色产业
8月，一年一度的火把节如约而至。在云南省楚雄彝族自治州楚雄市的彝族十月太阳历文化园内，火光映照下，人们身着传统服饰，一起唱左脚调、跳左脚舞，时不时抓起一把木香粉撒向点燃的火把，瞬间燃起绚烂的火花。
火热不只在夜晚。赶街子、彝绣动态展、火把美食节……各种火把节活动亮点纷呈。在中农联楚雄国际农产品交易中心，特色美食香气四溢，新鲜的农产品琳琅满目。如今，这里不仅是本地商户交易的好场所，还成了云南省各地优质农产品的集中展销点。
“借着火把节的东风，我们把自家最具特色的农产品带到这里展示售卖。”南华县梓誉生物科技开发有限公司总经理杨梓誉说，“羊肚菌、红瓜子、蜂蜜……通过线下展会打开产品的知名度，反响相当热烈。”
楚雄市乡村振兴局副局长杨德智介绍：“这次我们还和电商平台合作，以线上选品、现场下单、物流配送的方式，将现场农特产品销往各地，带动本地特色产业发展。”本次农特产品精品展，共有115家企业展出农特产品100余种，线上线下日均销售额达10余万元。
据统计，今年火把节期间，楚雄州5天共接待游客155万人次。面对如此庞大的客流，如何保障广大游客的消费体验，更好促进消费？楚雄州专门成立火把节组委会，统筹协调相关事务，确保为游客提供放心、舒心、安心的旅游环境。
过去，火把节期间陡增的客流曾给楚雄州带来交通拥堵问题。今年，当地在火把节活动的地点安排上采用多点举办、多点开花的模式，倡导因地制宜组织开展活动。此外，全州各级各部门、各企事业单位等在火把节期间，免费对外开放内部停车场地。
为有效提升游客体验，楚雄州一方面根据市场实际，策划推出一批精品旅游线路产品，加大宣传推介力度，引导游客分流到州内各县市过节、游览；另一方面，文旅部门与发改、市场监管等部门联动，统筹加强文旅市场整治，健全畅通文旅咨询服务通道，完善投诉处置机制，及时开展纠纷调解工作，保障火把节期间文旅市场运行平稳。
“今年火把节期间，楚雄州实现旅游总收入14.47亿元，推动本地旅游经济持续升温。”楚雄州文旅局有关负责人介绍，“下一步，楚雄州将依托民俗节庆，持续带动特色产业发展，不断提升旅游业服务能力和水平。”
《 人民日报 》（ 2023年09月18日 17 版）
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