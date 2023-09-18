原标题：“提前”成关键词 多家消费类上市公司抢抓“双节”经济

中秋、国庆“双节”将至，记者通过采访餐饮、休闲食品、家用电器等多家消费类上市公司，发现抓住传统消费旺季仍是消费类公司发展的“必修课”。同时，通过创新消费来满足市场潜在消费群众成为消费类公司的布局重点。

“提前”，是记者采访多家消费类上市公司提及最多的关键词。为做好“双节”经济，除了线下提前给供货商确定食材、酒水等，同庆楼通过线上也提前开启促销模式。

同庆楼相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司利用抖音、大众点评等线上平台，释放各类优惠政策，回馈消费者信赖。此外，针对节日推出特色产品，如中秋月饼、中秋糕点、中秋团圆宴、中秋特色美食、中秋蟹礼等，满足顾客多场景消费需求。”

在做好促销方案的同时，为更好地留住消费者味蕾，同庆楼相关负责人表示：“公司发展到家和到店业务板块。比如，在节日期间增加节日特色家宴、团圆宴外卖业务，满足消费者不出门也能享受美食的需求。”

目前市面上的冰箱在冷冻肉类过程中存在“反复冷冻，保鲜不足”的现象。同时，反复解冻的肉类，冰晶会破坏细胞膜，导致营养大量流失和口感下降。基于此，长虹美菱不久前上市的美菱冻鲜生系列冰箱将成为此次“双节”的主推产品。

为进一步抓住“双节”经济，长虹美菱针对空调等产品，分别给予现金优惠、赢取装修金、满额加赠礼品等。

长虹美菱相关负责人告诉《证券日报》记者，随着中秋节、国庆节传统旺季临近以及“稳增长”政策效应逐步显现，相信消费信心与市场情绪有望进一步受到提振。在消费赛道市场空间充足的情况下，长虹美菱在产品端、渠道端、市场端具备较高的布局价值。此外，从产品、促销、推广等维度形成统一行动、统一发声，抓住市场机遇引爆“双节”大促。

此外，以休闲食品为核心的品牌电商，三只松鼠覆盖坚果、果干、烘焙等多个主要品类。

“通过‘直播+短视频’等多形式创新，为消费者提供更加多元化、多链路的消费场景。”在三只松鼠相关负责人看来，为提前抓住传统消费旺季，一是以“高端性价比”为导向，力争做到源头直采全覆盖，进而降低产品成本；二是公司持续细化产品分类，满足消费者不同口味的需求。

中国物流学会特约研究员解筱文对《证券日报》记者表示：“通过推出各种促销活动、打折优惠等方式，上市公司能够吸引更多消费需求，并且能够增强品牌影响力。”

值得关注的是，相较于传统消费，创新消费往往具备高附加值属性，逐渐成为上市公司布局的重点。

长虹美菱表示，今年上半年，家电市场总体规模下滑，但结构性增长机遇依然存在，而技术创新将持续推动高端市场增长。公司适时淘汰超期服役家电，推进家电以旧换新，既有利于提升居民生活品质，又可促进产业可持续发展。

同庆楼方面称，公司积极创新融合菜品、调整营业时段，同时顺应消费升级的趋势，做好服务的提升，优化自己的供给能力。

中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示：“今年上半年，最终消费支出对经济增长贡献率达到77.2%。下半年，随着国内经济的稳定复苏和居民收入的增加，上市公司多措并举抓住传统消费旺季有助于充分释放消费潜力。”（记者 徐一鸣）

(责编：曹淼、李源)

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