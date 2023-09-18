原标题：经济日报携手京东发布数据——太原：家庭消费增长势头好

今年以来，太原将恢复和扩大消费摆在优先位置，加快打造国家区域消费中心城市、会展中心城市，多措并举稳定消费预期、提振消费信心。数据显示，今年上半年，太原全市社会消费品零售总额908.56亿元，同比增长6%，市场消费稳步回升，消费升级趋势明显。

在刚刚过去的暑期消费季中，太原消费占比在山西省排名第一，家庭消费增长势头良好。数据显示，今年7月1日至9月7日，太原家用电器销售旺，大家电、环境电器、厨房小家电、清洁电器等增长明显，其中空调、壁挂洗衣机、新风系统、煮茶器、家用洗地机、扫地机器人等产品的消费额成倍增长。在夜经济的推动下，诸如章鱼丸机、果糖机、封杯机等商用电器消费额呈现爆发式增长。同时，家居产品也受到太原消费者关注，厨房卫浴、床和沙发、儿童家具等产品的销量大幅增长。

从消费人群上看，年轻消费群体已经成为太原消费主力人群，其消费规模和体量日益增大。数据显示，太原35岁及以下年轻人群的消费占比达到58%。对于正处在提档升级的太原消费市场来说，年轻人群的消费能力和消费理念将起到关键作用。因此，如何抓住年轻人群的消费需求和消费趋势，需要商家仔细揣摩和应对。

作为省会城市，太原在山西高质量发展中发挥着引领带动作用，其发展优势在集成，发展动能在集聚。随着消费条件、消费供给、消费场景不断增强和拓展，太原消费潜力将得到进一步释放，为经济高质量发展注入动力和活力。（李红光）

(责编：曹淼、李源)

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