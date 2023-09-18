促消费政策持续发力 8月份全国餐饮收入增长12.4%
国家统计局9月15日发布最新数据显示，2023年8月，全国餐饮收入4212亿元，同比增长12.4%；限额以上单位餐饮收入1125亿元，同比上升10.4%。2023年1-8月，全国餐饮收入32818亿元，同比上升19.4%；限额以上单位餐饮收入8510亿元，同比上升19.8%。
中国烹饪协会结合往期数据分析认为，8月份，全国餐饮收入增速较上年同期上涨4.0个百分点，限上餐饮收入增速较上年同期下降2.5个百分点，单月增速略有放缓。1-8月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升24.4个、24.2个百分点；餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅12.4个百分点。
据了解，8月，全国多地举办美食季、美食节，促进餐饮市场经济向好发展。湖南政府持续开展“味道湖南”美食季活动；山东开启主题为“听泉观澜·品味济南”2023济南美食季；湖北武汉开启“极目楚天 钟情武汉”2023年文旅消费券活动；北京延庆区“约惠延庆·仲夏美食节”发放500万餐饮消费券福利，推动消费市场乘势而上，助力区域消费势头进一步提质；福建同安新城的“环东风情季”系列活动通过“电音+美食+村品”的形式举办美食狂欢活动，吸引了数万人到同安打卡消费。另外，“七夕”佳节餐饮消费表现也十分亮眼。美团数据显示，在“七夕”节期间，主题餐饮堂食套餐团购环比增长118%。
中国烹饪协会认为，8月促消费政策持续发力，赋能餐饮消费市场，进一步提振了消费信心。各地美食季、美食节的蓬勃开展，为消费者提供了更多的美食体验，持续提升人们的幸福感获得感。中国烹饪协会提示，餐饮企业在做好优质服务供给的同时，仍需重点关注安全生产、食品安全、反浪费等方面，共同巩固餐饮市场恢复向好的态势，助力餐饮业高质量发展。（记者 李冬阳）
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