原标题：文旅融合，消费多元，场景扩展——上海旅游节折射旅游市场新变化

16日，创办于1990年的上海旅游节迎来第34届。作为我国连续办节时间最长的旅游节之一，上海旅游节的发展折射出旅游市场新变化。

以文塑旅，以旅彰文

16日晚间，上海黄浦江、苏州河两岸流光溢彩，16辆花车以“老家河南”“日喀则旅游”等为主题，19艘黄浦江彩船以“‘一江一河’游览”“建筑可阅读”“海派城市考古”等为主题，展现我国多地魅力。

9月16日，第34届上海旅游节拉开帷幕。新华社记者 陈爱平 摄

开幕式表演团队成员、来自乌干达的吉塞卡·罗纳德表示，他喜爱外滩、陆家嘴的建筑，以及这里安全友好的环境和便捷的地铁。现场观众、来自克罗地亚的古兰兰说：“这里博物馆多、文艺活动丰富多彩，我妹妹曾两次来到上海，仍然觉得没有体验够。”

今年上海旅游节于9月16日至10月6日举办，上海将推出百余场重点文旅活动、千余项文旅产品。其中，数条City Walk（城市漫步）线路深受市民和远道而来的游客喜爱。

中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞说，旅游是文化习得方式、文化生产方式和文化传播交流方式，“以文塑旅，以旅彰文”的重要作用正在旅游发展中日益凸显。

文商旅体联动激活消费

2021年上海旅游节期间推出的“建筑可阅读”主题巴士深受市民游客喜爱。今年旅游节期间，这趟线路新增了“开心巴士”——在双层巴士空间内打造出一个小剧场，演员们在与乘车观众互动中将上海城市百年来历史人文故事娓娓道来。巴士驶过上海豫园、外滩建筑群、陆家嘴建筑群等地，游客们笑声不断。

“日喀则旅游”主题花车亮相上海旅游节开幕式。新华社记者 陈爱平 摄

上海市文化和旅游局测算，今年上半年，上海文博场馆等文化场所吸引观众数量已恢复至2019年同期水平。

毗邻上海旅游节开幕式不远的苏州河水域，2023上海赛艇公开赛在16日开桨。各国赛艇运动员还前往上海地标性建筑参观，品尝特色小吃，感受人文风情。上海旅游节期间，上海将累计举办全国级以上体育赛事16场次。

上海南京东路、淮海路、徐家汇等商圈以及携程、美团等平台围绕“文旅+商业”深入联动，推出数百项重点营销活动。上海还将建设推出一批入境人士境内支付便利化示范商圈。

华东师范大学教授楼嘉军分析，过去景区门票、住宿、交通、餐饮等占到了人们旅游消费的大部分，如今旅游消费正向更大范围延展，文娱演出、体育赛事、购物季等成为人们出行的多元动力。

文旅新空间涌现“家门口的精彩”

上海旅游节的前身是黄浦旅游节，首届举办时吸引了50多万中外游客。近年来，节庆活动已吸引超过千万人次的游客和观众。今年，各地分会场扩大至长三角及华东地区12个城市。人们不再“执着于”开幕活动、热门景点，家门口处处有精彩。

上海豫园商城游客络绎不绝。新华社记者 陈爱平 摄

在黄浦区，创办了25年的“玫瑰婚典”今年融入体育元素，年轻人们通过滑板、骑行、慢跑等方式制造浪漫。徐汇区的“复兴艺术节”迎来第十届，“音乐街头快闪演出”等活动让人们沉浸在“音乐无处不在”的街区里。

放眼长三角和华东地区，苏州、南通、盐城、宁波、衢州、台州、黄山、六安、池州、淮北、上饶、三明等分会场举办地将开展各类活动共计50余项，共计发放文旅消费券超过8400万元。

中国旅游研究院院长戴斌说，随着经济社会发展，街区、商圈和卫星城市等成为文化供给新空间和旅游休闲新场景。旅游目的地应进一步创造性传承创新性发展优秀传统文化，让游客看见历史的演进和文化的传承，看见经济社会发展的未来。（记者 陈爱平）

(责编：曹淼、李源)

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