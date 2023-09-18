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《报告》显示：氢能迎10年黄金发展期 绿氢产业有望“大显身手”

2023年09月18日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者杜燕飞）9月17日，在2023全球能源转型高层论坛氢能绿色高质量发展论坛上，中国产业发展促进会氢能分会编写的《国际氢能技术与产业发展研究报告2023》（以下简称《报告》）正式发布。《报告》预计，未来10年是我国氢能产业的“黄金发展期”，预计到2030年，我国可再生能源制氢新建投资规模将达到3750亿元，绿氢产能接近副产氢。

《报告》指出，截至2022年12月，全球新增电解水制氢装机量约0.9吉瓦，累计装机量约1.4吉瓦，为2021年的2.8倍，其中，中国和欧洲分别贡献了总装机量的约40%和30%。预计到2023年全球新增电解水制氢装机量和累计装机量将分别达到4.1吉瓦和5.5吉瓦，较2022年分别实现455%和393%的增幅。

根据《报告》，我国氢能产业发展顶层设计日渐完善，截至2022年12月，全国已有30个省级行政区域将氢能发展纳入“十四五”规划，69个地级市、县、区明确提出要发展氢能相关产业，到2025年各地氢能规划产值总额已接近万亿元。

绿氢是全球氢能发展重点。《报告》指出，目前，全球已公布的绿氢项目数量约680个，规划装机量累计超过460吉瓦。在净零排放场景下，2030年全球电解水制氢装机量将达到720吉瓦。对于我国而言，《报告》表示，截至2022年，我国已建成和规划可再生能源制氢产能达410万吨/年，2022年全年电解水制氢项目约52个，其中风电光伏一体化项目21个，占比约为40%。预计到2030年，我国氢气年均供应量将达4800万吨，其中电解水制氢供应量约为1100万吨/年，占比约为25%。

值得注意的是，随着氢能产业技术快速发展，氢能需求也将逐渐扩大。《报告》预计，到2030年，全球对氢的需求将超过1.5亿吨；到2050年，全球氢能需求较2022年将增长10倍。

在交通领域，《报告》显示，截至2022年底，全球已累计推广燃料电池汽车72000余辆，集中于欧盟、东亚和北美市场。在交通应用快速推广的背景下，根据《报告》，截至2022年底，全球共建成加氢站1024座，主要分布于中国、日本、德国、美国和韩国，预计到2030年全球加氢站数量将超过4500座。

此外，《报告》指出，随着电解水制“绿氢”的发展与氢能多样化应用的融合，电力多元化应用“Power to X”模式成为促进全球能源绿色转型的重要方向。根据目前拟在建项目，预计到2030年，电力多元化转换总装机将超过1100万千瓦。从化工领域用氢企业产量来看，据不完全统计，我国2022年合成氨产量约为6000万吨、合成甲醇产量约8100万吨，其氢气需求量分别达到约1059万吨、1012万吨，绿氢替代潜力巨大。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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