“发现最美铁路·助力京津冀协同发展”大型网络宣传活动启动。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京9月18日电（记者乔雪峰）9月18日8时30分，由中央网信办社会局和国铁集团党组宣传部主导，中国铁路北京局集团有限公司联合北京市委网信办、天津市委网信办、河北省委网信办共同主办的“发现最美铁路·助力京津冀协同发展”大型网宣活动启动仪式在北京南站举行，此次活动自9月18日开始，9月21日结束，共计四天时间。

今年是“一带一路”倡议提出10周年，也是京津冀协同发展战略实施的第9年。据介绍，此次活动将紧密围绕铁路高质量发展、推动京津冀协同发展、促进综合立体交通建设等主题，不断扩大铁路网上正面宣传的传播力影响力，为勇当服务和支撑中国式现代化建设“火车头”营造良好的舆论氛围。

活动期间，由中央和地方主流媒体、网络名人、铁路及地方行业专家60余人组成的“发现团”，将通过体验京津冀区域高铁闭环，感受北京铁路服务保障国家经济战略，赋能区域经济协调发展，服务沿线社会民生的强大动能。

据了解，“发现团”将先后走进中国高铁第一站——北京南站，京唐城际宝坻站、唐山站，体验京津冀区域高铁硬软件的快速发展；走进天津港和石家庄国际陆港，观摩感受海铁、陆路深度合作确保中欧（中亚）班列高质量开行的作业过程；走进京津中关村科技城，深度体验高铁网驱动“双城”协同发展的成果；走进作为中国最老机务段的唐山机务段和中国铁路源头博物馆，感受铁路日新月异的飞速发展；走进京广高铁正定机场站和石家庄正定国际机场，一览铁路与民航携手确保旅客便捷出行的空铁联运过程。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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