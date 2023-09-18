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世界地热大会在京举行 共话绿色低碳发展新机遇

2023年09月18日13:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （王绍绍、王天乐、实习生尉馨文） 9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕。本届大会以“清洁地热、绿色地球”为主题，聚焦全球地热领域发展热点趋势，共同分享全球地热能开发科技和创新成果，推动全球地热产业发展，守护绿色地球。

世界地热大会被誉为地热界的“奥林匹克”，是全球地热资源领域政、产、学、研各方交流最新研究成果、最新进展的重要平台。在本届大会上，我国首次发布地热能国家主旨报告——《中国地热产业高质量发展报告》，还同步发布了《世界地热发电进展》和《世界地热供暖制冷进展》权威报告。

《中国地热产业高质量发展报告》指出，在清洁供暖需求的强烈作用下，中国逐渐形成了以供暖（制冷）为主的地热发展路径，为国际地热发展提供了新思路。截至2021年底，中国地热供暖（制冷）能力达到13.3亿平方米。未来几年，中国北方地区地热清洁供暖、长江中下游地区地热供暖（制冷）、青藏高原及其周边地热发电仍将是产业发展热点。

我国地热资源丰富，资源量约占全球地热资源的六分之一，开发利用潜力巨大。地热是一种可再生能源，具有资源量大、能源利用效率高、节能减排效果好等诸多优点，在能源变革背景下具有独特的“先发优势”。业内专家介绍，地热开发利用主要可以分为直接利用和地热发电两个方面，直接利用指温泉、供暖制冷和农业养殖等非发电端的利用。发展地热产业不仅对于调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义，而且对于国家培育新兴产业、带动相关装备制造国产化和工程技术业务发展具有明显的带动效应，是建设生态文明、实现绿色发展的重要举措。

我国的地热直接利用多年稳居世界第一，为地热高质量发展提供了支撑和借鉴。2021年世界地热大会公布的数据显示，2020年，中国地热直接利用装机规模在全球占比达37.7%。近年来，我国的中深层水热型地热能供暖利用规模持续扩大，在北方清洁供暖和大气污染防治中发挥了重要作用，已成为我国可再生能源家族中的重要一员。

作为我国地热开发利用的“领跑者”，中国石化在河北雄县成功打造了我国第一个地热供暖“无烟城”，在雄安新区的供暖能力已超过1000万平方米，支持雄安新区打造全球地热利用样板。同时将地热科技研发与生产实际相结合，创建了世界上第一个地热供暖CDM方法学，创新形成集地热勘探等技术于一体的六大核心技术体系，填补了国内空白。

中国石化相关负责人介绍，目前中国石化拥有地热资源开发利用重点实验室1个，技术专利130余项，地热业务已辐射11个省（区市）60多个城市，其中地热供暖能力超百万平方米的城市已达22座。预计今年底中国石化地热供暖能力将突破1亿平方米，迎来重大进展。近日，中国石化部署在海口的我国最深地热科学探井——福深热一井已顺利开钻，有望实现我国干热岩资源勘探开发的新突破。

据了解，目前全球能源加速向清洁低碳、智能多元方向转变。地热作为储量丰富、清洁可再生的能源，在新一轮能源变革中将发挥更大的作用。未来，随着技术的进步和政策的支持，将呈现出发展非常规地热系统、开发海上地热资源、降低钻探成本与石油热能协同生产等趋势。

据了解，2023年世界地热大会是中国首次承办此项国际盛会，将实现“零碳办会”。大会引入碳中和项目，通过碳资产购买等创新解决方式，中和2023年世界地热大会产生的温室气体排放，实现“零碳办会”。 

(责编：杨虞波罗、高雷)
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