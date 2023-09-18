人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）近日，由陕西省发改委、国资委和榆林市政府主办的中国（西部）氢能大会在陕西榆林举行，会上，《全球氢能产业发展白皮书》发布。白皮书显示，全球氢能市场持续增长，近年来，中国氢能产业热度攀升，发展进入快车道。

白皮书显示，截至2022年，氢能产业链上不同国家和地区共宣布了228个大型氢能项目，在投项目多为工业、运输等领域。对于国内市场，白皮书认为，为推动实现“双碳”目标，氢能在需求量和能源消费端的占比将大幅增长，特别是交通领域的氢能应用占比将大幅上涨。白皮书预测，到2060年，中国氢能应用领域将更加细分。

本次大会以“氢能·新赛道、低碳·新未来”为主题，作为首届围绕氢能产业生态、探寻绿色低碳高质量发展的国际性盛会，吸引了国内外知名企业代表、氢能领域科研院所的专家学者、行业龙头企业负责人共同参与，国内外氢能全产业链170余家企业参展。

据悉，大会共签约48个项目，项目合作范围包括氢能核心技术攻关、氢能装备制造、氢能应用示范等方面，涉及制氢、储氢、加氢、输氢、用氢等氢能产业化发展相关技术成果，总投资额达到332.8亿元人民币。

其中，来自中国科学院理化技术研究所的成果转化项目实现落地。据介绍，签约双方将在液氢工厂、液氢加氢站、车载液氢系统、涉液氢设备安全检测等领域开展合作。

此外，着眼于陕西产业格局和未来发展、于2022年底成立的氢能产业平台陕西氢能，也与中国科学院西安光机所产业单元西科控股开启合作。西科控股签约代表张亚飞在受访时说，双方将共同推进榆林等地建设氢能应用示范基地，促进区域氢能产业协同发展。

另有研发人员表示，将积极探索氢能产业发展的多种路径和可推广经验，加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

值得一提的是，陕西相关部门此前发布氢能产业发展“路线图”，其中明确榆林氢能重卡装备制造及陕北氢能供应和应用中心的战略定位。据报道，目前，榆林建成的煤化工项目用氢量每年达450万吨。此外，1000标方/小时电极电解槽已成功下线，园区内纯化提氢、储氢、装备制造基地即将投产。

(责编：赵竹青、高雷)

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