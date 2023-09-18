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《中国古代重要科技发明创造》纪念封第二辑发行

2023年09月18日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封第二辑9月17日在京发行。此系列纪念封旨在展现我国悠久的历史文化和科技文明，传播科学思想，弘扬科学精神。

第二辑共9枚纪念封，题材分别为马王堆地图、大运河、天象记录、本草学、水稻栽培、勾股容圆、活字印刷术、新莽铜卡尺、水密舱壁。纪念封整体精美古朴、典雅庄重，内容内容经中国科学院专家团队严格把关，丰富详实且趣味性强。

据介绍，该套纪念封计划分10辑，3年完成发行，旨在从不同角度展现我国古代科学成就。今年5月31日已正式发行第一辑。

据了解，《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封由中国邮政与中国科学院科学传播局、中国科协科学技术传播中心共同推出，内容基于中国科学院自然科学史研究所阶段性研究成果“中国古代重要科技发明创造”88项，是中国邮政科学传播系列《中国科学技术发展纪念封》子系列。

(责编：赵竹青、高雷)
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