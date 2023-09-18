人民网北京9月18日电 （记者乔雪峰）家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域，是居民消费的重要组成部分，是人民对美好生活需要的直接体现。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

今年4月，工业和信息化部、商务部联合组织开展2023“三品”全国行活动，进一步提升消费品产品和服务供给能力，推动消费品工业持续平稳增长。2023年7月，商务部等13部门印发了关于促进家居消费若干措施的通知。紧接着，8月3日下发了关于组织加强家居消费季的活动通知。

有专家表示，这一系列政策举措的提出和实施，给燃气行业提出新的更高的要求，也带来了更大的商机。同时进一步激发了各类市场主体活力，增强了居民消费意愿，巩固消费恢复发展势头，释放家居消费潜力。

据GfK中怡康调研数据显示，燃气热水器中高端双线上升，大出水量、零冷水、智能化持续活跃。燃气灶具在大火力、高能效、防干烧等产品方向，销量上升趋势明显。集成烹饪中心品类快速发展，即使在疫情期间销售也优于行业其他品类，对高端市场拉升作用明显。数据的变化整体反映出厨电市场消费升级诉求扩大，消费者对于新品、优品的期待更加迫切。

除此之外，厨电市场的另一大需求也在近年更加凸显。历经40余年发展，厨电产品由于不断提供健康、卫生、便捷、舒适、时尚的生活体验而被消费者青睐，但随着时间的推进，部分消费者家中的厨电产品因使用期过长已经开始出现隐患。

上述专家透露，如家用快速燃气热水器、家用燃气灶具等产品，国家标准规定其使用年限为8年，超过这一时限，容易出现零部件老化造成热效率降低，甚至是泄漏风险增大等问题。但由于不少消费者缺乏认知，导致当前市场已经累积了大量“超龄”厨电产品，亟待更换。与此同时，伴随着科技的发展，特别是结合了智能技术之后，厨电产品具备了更加优良的品质和强大的功能，能够进一步改善人们生活，优化消费者体验。

“当前，我国消费结构和消费趋势正在发生很大的变化，用户更加倾向于品质优、颜值高、创新性强、品牌叫得响、性价比好的产品，虽然需求迫切，但面对着市场海量的产品，如何筛选出厨电优品、精品成为消费者的一大难题。”中国五金制品协会理事长张东立在近日召开的厨电产品“领跑升级 优品入户”新闻发布会上表示。

据了解，此次活动产品包括家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、吸油烟机、集成灶、燃气采暖炉五个产品品类。对此，中国五金制品协会专职副理事长柳润峰表示，厨电“优品”精选出优质的企业和产品，以名录的方式传导到市场，再通过线上线下的主流营销渠道集中推送到消费者面前，从而让消费者真正有机会选择和获得好产品和好服务，并充分享受优品所带来的美好生活体验。

“下一步，我们希望继续总结经验，提炼成果，逐步拓展到五金行业的其他领域，为推进全行业高质量发展，扩大内需和促进消费做出更大贡献。”张东立说。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经