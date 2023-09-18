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市场监管总局通报2023年月饼专项抽检不合格情况

2023年09月18日20:41 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检，采取现场抽样和网络抽样方式在全国随机抽取月饼样品400批次，发现6批次样品不合格，分别是3批次微生物污染、2批次食品添加剂超限量使用和1批次质量指标不达标。

据了解，对抽检发现的不合格食品，辽宁、吉林、浙江、山东、湖北、重庆等省级市场监管部门已组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制产品风险；对违法违规行为，依法从严处理。

以下为监督抽检不合格食品具体情况：

微生物污染问题

（一）湖北省黄冈润华商业有限公司销售的、标称湖北绿创食品有限公司生产的抹茶味奶黄流心月饼，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（二）吉林省长春市德惠市建设街汇客隆粮油果蔬超市销售的、标称吉林省长春市德惠市百乐食品有限公司生产的京式月饼（五仁），其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（三）吉林省长春市朝阳区金亿达鑫沅食品零售超市销售的、标称吉林省长春市阿兴食品有限公司生产的京式五仁月饼，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

食品添加剂超限量使用问题

（一）辽宁省沈阳市新民市多多又好购物中心销售的、标称辽宁省沈阳天禄食品有限公司生产的蛋月烧月饼（蓝莓五仁），其中纳他霉素检验值不符合食品安全国家标准规定。

（二）天猫疆北古镇旗舰店（经营者为山东省泰安市艺琪商贸有限公司）在天猫（手机APP）销售的、标称山东省泰安市新泰市苗润食品有限公司生产的蛋月烧月饼（莲蓉蛋黄味），其中脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）检验值不符合食品安全国家标准规定。

质量指标不达标问题

重庆永辉超市有限公司四公里分公司销售的、标称台冠食品（重庆）有限公司生产的饼城记月饼（莲蓉蛋黄味），其中酸价（以脂肪计）（KOH）检验值不符合食品安全国家标准规定。

(责编：杨曦、高雷)
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