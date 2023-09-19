原标题：【晒晒咱的国之重器39】国产工程机械：极地“悍将”襄助南北极科考

【晒晒咱的国之重器39】

南极大陆，白雪皑皑！

远航而来的中国科考船“雪龙”号，送来特殊的“乘客”——中国南极科考吨位最大的挖掘机和首次登陆南极、载重60吨的宽体自卸车。

耐得住严寒，它们可都是中国制造的极地“悍将”，是中国极地研究中心与广西柳工集团有限公司，历经十多年，专为中国南北极科考量身打造的钢铁大力士。

在科考站和“雪龙”号之间，运输科考钻取的冰芯，搬岩石，转送补给食物、燃油……这些重活，全靠它们。

极地科考历来为世界各国所重视。随着我国建成南极长城站、中山站、昆仑站和北极黄河站等，极地事业快速发展——每年夏季，10多个集装箱物资需要转运疏散；越冬期间，积雪清除，排污口冰沟疏通，力有不逮，急需强悍的机械设备。

这极寒之地，也是各国顶尖机械设备的“竞技场”。2008年以前，南北极还只有国外工程机械，难见国产设备身影。受技术制约，那时我国的工程机械只能在温带和热带工作。

这是为何？人怕冷，工程机械是真正的钢筋铁骨，难道也怕冷？

还真是这样。

极地的气温，通常在零下20摄氏度至零下35摄氏度，南极内陆科考站，更是低于零下40摄氏度。

“钢筋铁骨都能冻裂。”广西柳工机械股份有限公司董事长曾光安介绍，“温度低于零下35摄氏度，工程机械就很难起动，钢板也会出现‘冷脆现象’，韧性降低，又硬又脆，容易断裂。”

看来，想要征服南北极，殊为不易。

但科考事业等不得，中国制造的工程机械，必须向南北极进发！

技术有所不及？那就苦练内功。

自2008年起，一个又一个中国技术专家远赴极地考察……2018年，我国第一家极地科考工程机械实验室正式挂牌，它由中国极地研究中心与柳工实验中心共建，模拟南北极气候，温度可至零下50摄氏度。

自此，南国城市柳州，平常穿短袖的柳工研发人员，日常工作得换上加厚防寒服，钻进零下50摄氏度的“冰洞”攻关。

“实在是冷，待上几小时，冻得肌肉痛，呼吸都困难。”柳工实验中心工程师钟科军回忆时，忍不住一哆嗦，“可心里像着了火，科考事业有需求，慢不得。”

记者在实验室里看到，一台装载机正被“冷冻”——零下50摄氏度，至少先冻20个小时，待彻底冻透了，再起动，模拟作业。如此，发现问题，寻找解决方案，循环往复，不断完善。

“人和机器，泡了几年‘冰窟窿’，功夫没白费。”钟科军说，冷起动辅助技术搞定了，装载机、挖掘机、大卡车在寒冷的实验室里快速起动运转，耐极寒的特殊钢材生产出来了，极地“悍将”不再脆弱，更加刚强。

“工程机械是人类力量的延伸。如果没有工程机械，现今地球上所有的大型工程，大部分的经济活动，都会大幅减缓。”曾光安很感慨，“人类的很多梦想，因为有了工程机械才能实现。”

如今，诞生自柳工的极地“悍将”——装载机、挖掘机、汽车起重机、滑移装载机等，纷纷奔赴南北极地。

此刻，它们正在我国的长城站、中山站、罗斯海新站等地大显身手，助力中国人实现极地科考梦！

（本报记者 周仕兴 詹媛）

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经