原标题：【高质量发展调研行】大漠长河间 崛起一个个产业集群

【高质量发展调研行】

仲秋时节，记者来到大美新疆，一览这里高质量发展的别样风景。

“我是单车骑行爱好者，我车架里的碳纤维材料不会就是您这儿生产的吧？”“哈哈，那还真说不定！”在乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区，面对记者的提问，新疆隆炬新材料有限公司副总经理周游语带自豪。

除了可以用于制造人们较为熟悉的高尔夫球杆、网球拍、自行车车架等器材，碳纤维材料还被广泛应用于汽车制造、医疗器械、轨道交通、航天航空等重要领域。但很多人也许想不到，这直径只有发丝八分之一、强度却能达到钢材7到9倍的“黑黄金”，可能就来自祖国的大西北，来自十多年前还是一片荒芜的甘泉堡经开区。

设立至今不过11个年头的甘泉堡经开区，如今已经聚集了52家规上企业、9个国家级研发平台、19家高新技术企业、5家专精特新企业，打造了新材料、新能源、高端装备制造、节能环保等现代产业集群。产业兴旺，让这片土地上的高质量发展活力，正如股股甘泉，涌流不息。

行走天山南北，目之所及，充耳所闻，皆是现代产业体系建构在这片辽阔土地上结出的累累硕果。随着油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、新能源新材料等“八大产业集群”的发展蓝图绘就，新疆在培育壮大特色优势产业的高质量发展之路上，走得愈发扎实、稳健。

昌吉换流站是“疆电外送”昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程的源头。作为世界上唯一一条±1100千伏特高压直流输电工程，以及“疆电外送”第四条大通道，昌吉—古泉直流工程身兼“电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最先进”四项世界之最，可谓一骑绝尘。

“昌吉—古泉直流工程电压等级为±1100千伏，工程额定功率1200万千瓦。这就相当于可以同时点亮4亿盏30瓦的电灯。”用昌吉换流站站长王鸿的话说，若昌吉换流站按900万千瓦额定功率运行，1天的外送电量就相当于每日运输煤炭7.2万吨。这相当于用1200节长15.5米、载重60吨的货车1天输送的煤炭量。

打开互联网搜索引擎，查找与“新疆”“产业”有关的消息，从结果不难看出，一幅以“延链补链强链”为关键词的产业拼图，正变得愈加完整、愈加清晰。

天山脚下，在西气东输的起点——巴音郭楞蒙古自治州，占地近百平方公里的库尔勒上库高新技术产业开发区正茁壮成长。

中石油年产60万吨乙烷制乙烯项目，正开足马力生产。“西气东输的天然气中富含乙烷，我们就以它为原料生产乙烯，能耗比传统工艺降低近三成，产品在市场具有很强竞争力。”中石油独山子石化公司塔里木石化分公司相关负责人介绍，良好的经济效益促使企业计划新增投资超200亿元，开建年产120万吨的二期乙烯项目，推动“西气西用、就地加工”变为现实。

在这一项目带动下，新疆中泰集团、陕西煤业化工集团、浙江昆桐集团纷至沓来，在园区形成炼化纺一体化产业集群，着力实现从“一朵棉”“一滴油”“一方气”到“一根丝”“一匹布”“一件衣”的转变，将新疆的原料优势源源不断地转化为产业优势，也让巴州成为全疆发展石化产业的主战场。

同样是在巴州，走进今年3月并网成功的塔里木油田首座对外清洁供能新能源场站——尉犁县10万千瓦光伏发电项目，一排排深蓝色太阳能光伏板整齐划一，借助航拍镜头从高空俯瞰，好像镶嵌在戈壁中的一片晶莹湖泊。

截至9月中旬，这里已累计生产“绿电”6592万千瓦时，折合标油1.3万吨，减碳5.18万吨，可供3万多户家庭使用一年。

“目前，这个光伏发电项目经过限额调试后，已进入全容量满发状态。”塔里木油田油气生产技术部经理杨刚介绍，今年8月，塔里木油田获得首笔“阳光”电费，标志着油田光伏发电项目正式进入收益阶段。

在全力保障对外清洁供能的同时，塔里木油田正加大内部新能源绿色清洁替代。生产的1亿千瓦时电能中，有近20%为油田自用，从而降低了电网负荷，实现了光伏发电自产自用。

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅副厅长程多福向记者介绍，新疆未来将聚焦“八大产业集群”建设，重点抓好重大工业项目建设，抓好重要生产要素协调保供，促进产业链供应链安全稳定；着力提升产业创新发展能力，加快重点领域关键核心技术攻关，助推产业链强链延链；持续推进企业数字化赋能，推动数字经济和实体经济深度融合发展。

（本报记者 王忠耀 尚杰 陈雪 张晓华）

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经