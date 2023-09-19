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“天宫课堂”第四课即将开课

2023年09月19日09:22 | 来源：光明日报
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原标题：“天宫课堂”第四课即将开课

　　“天宫课堂”第四课内容简介

　　 本报北京9月18日电（记者章文）据中国载人航天工程办公室消息,“天宫课堂”第四课定于9月21日15时45分开课，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮将面向全国青少年进行太空科普授课。届时，中央广播电视总台将面向全球现场直播。

　　 据了解，本次太空授课活动继续采取天地互动方式进行。3名航天员将在轨展示介绍中国空间站梦天实验舱工作生活场景，演示球形火焰实验、奇妙“乒乓球”实验、动量守恒实验以及又见陀螺实验，并与地面课堂进行互动交流。

　　 空间站作为国家太空实验室，承载着重要的科普教育职能。空间站任务以来，神舟十三号、神舟十四号乘组先后3次面向广大青少年开展“天宫课堂”太空授课活动，社会反响热烈，为我国科普教育工作作出重要贡献。在前期开展的授课内容征集活动中，社会各界特别是广大青少年踊跃建言献策，其中部分精彩创意设计将在此次授课及后续活动中陆续呈现。

　　 神舟十六号航天员诚邀广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地实验差异中感知宇宙奥秘、体验探索乐趣。

(责编：罗知之、杨迪)
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