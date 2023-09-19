原标题：杭州亚运会开幕式将“绽放”电子烟花

科技日报讯 （记者江耘 实习生卢馨怡 通讯员殷佩琴）近日，杭州亚运会开幕式预告片公开发布，短短16秒，舞蹈、灯光、特效、宏大场面等元素抓足了眼球。令人期待的是，与以往大型赛事开幕式不同，此次开幕式将取消实体烟花燃放，转而通过数字科技，利用三维动画、AR技术等，展示绚烂的“烟花”场景。

按照公众的普遍印象，大型体育赛事开幕式、文艺晚会，少不了烟花表演。若无实体烟花，杭州亚运会开幕式的氛围感是否会打折扣？开幕式总导演、总制作人沙晓岚接受媒体采访时表示，主创团队将通过数字技术从仰视、俯视、侧视等角度，360度全景式展现钱江两岸、杭州奥体中心场馆群的电子烟花表演盛况，这将是开幕式的一个高光时刻。

“实体烟花的燃放会在空气中产生大量烟尘、粉尘等污染物，不利于环保，我们下了很大的决心取消实体烟花表演。”沙晓岚表示，要在开幕式这一万众瞩目的时刻，向世界传递环保理念。

此外，沙晓岚分享道，通过电视、手机等端口观看开幕式电子烟花表演，整体观赏效果会优于现场。目前，杭州亚运会开幕式已顺利完成第4次彩排，主创团队将对视频、服装、道具和部分设备进行再度调整，在正式演出前择机再次彩排。

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经