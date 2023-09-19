刘 垠

原标题：从三个数据“突破”看科技经费投入变化

9月18日，国家统计局、科学技术部、财政部公布的《2022年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）显示，2022年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费30782.9亿元，比上年增加2826.6亿元，增长10.1%；R&D经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.54%，较上年提高0.11个百分点。

“2022年，我国R&D经费投入保持平稳较快增长，R&D经费结构持续优化，基础研究经费首次突破2000亿元大关，企业研发投入主体地位进一步凸显，财政对科技的支持力度持续加大，有力助推我国经济社会高质量发展。”中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所所长玄兆辉研究员说。

玄兆辉在接受科技日报记者采访时谈到，《公报》中有三个数据实现了“突破”：R&D经费投入突破3万亿元、基础研究经费突破2000亿元、高技术制造业研发经费投入突破6000亿元。

R&D经费保持高速增长态势

《公报》指出，2022年我国R&D经费投入总量突破3万亿元，延续较快增长势头。国家统计局社科文司统计师张启龙表示，按不变价计算，R&D经费比上年增长7.7%，高于“十四五”发展规划“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的目标。

“党的十八大以来，我国高度重视科技创新，出台一系列鼓励研发和创新的政策，R&D经费保持高速增长态势。”玄兆辉解释说，2012年我国R&D经费突破1万亿元，2019年突破2万亿元，2022年全社会R&D经费投入再创新高，达到30782.9亿元，是全球第二大研发经费投入经济体，较2021年增长10.1%，连续7年保持两位数增长。

R&D经费投入强度给出的数据同样亮眼。2012年—2022年，我国R&D经费占GDP比重从1.91%提高到2.54%。“这反映了我国经济增长方式已发生根本性转变，科技为高质量发展提供了重要支撑。”玄兆辉指出，我国2.54%的投入水平已处于发展中国家前列，接近OECD（经合组织）国家平均水平（2.71%）。

基础研究经费首次突破2000亿元

基础研究经费总量首次突破2000亿元，达到2023.5亿元，占R&D经费比重达到6.57%，成为《公报》中的一大亮点。

“为夯实科技基础、提升原始创新能力，我国积极探索基础研究资助体系，通过完善科技计划体系、支持设立联合基金、鼓励社会捐赠等方式，加快引导企业和社会资金流向基础研究领域。”在玄兆辉看来，随着全社会原始创新意识的不断增强和相应利好举措的逐渐落地，我国基础研究经费支出规模稳步增长，极大推动我国原始创新能力的提升。

不仅如此，2020年以来，我国基础研究经费投入规模持续保持全球第2位。2022年，基础研究经费占R&D经费比重较上年提高0.07个百分点，已连续4年保持在6%以上；应用研究经费占R&D经费比重也有所提升，达11.3%。

企业成为拉动R&D经费增长的主力

2022年，企业、政府属研究机构和高等学校R&D经费分别为23878.6亿元、3814.4亿元和2412.4亿元。其中，企业对R&D经费增长的贡献高达84.0%，比上年提升4.6个百分点，成为拉动R&D经费增长的主要力量。

“近年来，通过支持企业优先申报科技计划项目、实施研发费用税前加计扣除、推动科学仪器设备共享等措施，企业研发积极性得到有效调动，研发投入主体地位更加凸显。”玄兆辉剖析道，2022年，我国企业R&D经费支出占全社会R&D经费的比重为77.6%，占比与日本（78.6%）、韩国（79.1%）、美国（77.6%）相近，充分体现了企业的创新主体地位。

作为高质量发展和产业转型升级的重要支撑，我国高技术制造业研发投入表现不俗，2017年突破3000亿元，2020年和2021年分别突破4000亿元和5000亿元，2022年继续突破6000亿元，达到6507.7亿元，较上年提高14.5%，研发投入强度（与营业收入之比）达到2.91%。

张启龙表示，重点领域R&D经费投入强度稳步提高，为关键核心技术攻关和产业基础能力提升创造了条件。

研发经费超千亿元省（市）增至12个

《公报》显示，2022年，我国东、中、西部和东北地区R&D经费分别为20237.5亿元、5557.6亿元、3961.8亿元和1026.0亿元，东部和中部地区增速明显领先。京津冀、长三角地区R&D经费分别为4260.9亿元和9386.3亿元，分别增长7.9%和11.4%。

“从R&D经费地区分布情况看，东、中、西部地区各有亮点，北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心以及长三角地区示范引领作用突出。”玄兆辉表示。

值得一提的是，2022年，研发经费投入超过千亿元的省（市）达到12个，比上年增加1个。其中，广东和江苏分别为4411.9亿元和3835.4亿元，北京、浙江、山东超过2000亿元，上海接近2000亿元，“这6个地区R&D经费合计接近全国总量的60%，福建则为首次跨入‘千亿省份’行列。”玄兆辉说。

2022年，R&D经费投入强度超过全国平均水平的省（市）有7个，分别为北京、上海、天津、广东、江苏、浙江和安徽。相较于2021年，24个地区的R&D经费投入强度有所提升，北京增幅最大，高达0.30个百分点。

建设世界科技强国还需加大研发投入

2022年，我国国家财政科技支出持续保持增长态势，达到11128.4亿元，较上年增长3.4%。中央和地方财政科技支出分别达3803.4亿元和7325.0亿元，分别增长0.2%和5.1%。

“中国科技经费投入的快速增长有力支撑了创新型国家建设，但在研发经费投入强度、基础研究经费占比等方面，仍与世界科技强国建设要求存在一定差距。”谈及科技经费如何支撑世界科技强国建设，玄兆辉直言，我们必须持续加大全社会研发经费投入，进一步强化政府对研发活动的支持力度；加快建立基础研究多元化投入机制，引导和鼓励研发经费流向基础研究领域；持续提升企业创新意识与创新能力，以科技创新支撑实体经济发展和转型升级。

张启龙认为，下阶段，我国一方面要完善R&D经费多元化投入机制，完善直接融资、引导基金等金融支持体系，鼓励地方持续加大R&D投入；另一方面，要聚焦对关键技术和重点领域的精准支持，持续加大基础研究和成果转化投入，着力提高资金利用效能。

（科技日报北京9月18日电）

(责编：罗知之、杨迪)

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