原标题：国资助攻民企啃下科技“硬骨头”

【聚焦科技自立自强·看招】

◎本报记者 王延斌

“正是这笔‘雪中送炭’般的资金，让我们活了过来。”9月18日，接受科技日报记者采访时，中鸿重型机械有限公司（以下简称中鸿重机）总经理马春雁对那次关键性的支持仍然念念不忘。

中鸿重机是山东省新旧动能转换项目示范单位，但4年前的资金短缺遭遇，曾愁坏了一众高管。危急时刻，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称鲁信创投）投资团队介入了。

“国资助攻民企，啃下科技‘硬骨头’”的故事就此拉开序幕。

偏爱投资“硬科技”与“卡脖子”技术

“中鸿重机所属的行业领域，我们之前也看过一些项目。”鲁信创投西南业务部副总经理张利表示，“但这家企业不一样，他们的新技术填补了行业空白。”

科技日报记者注意到，在中鸿重机的厂区里，一辆长9米、可一次性铲装7吨矿石的“大家伙”——中鸿FL07地下铲运机，正驶入黑暗狭窄的地下巷道，依次通过积水、弯道等障碍，接连完成矿石铲、装、运等一系列动作。通过机器上的各类摄像头、传感器、探测雷达，驾驶员在地面之上便可远程操纵。

“我们打破了国外产品在大型地下矿山上的垄断。”中鸿重机董事长宁晓峰说。

在他看来，突破垄断的背后，国资援持功不可没。

2019年，中鸿重机遭遇资金危机，关键时刻，鲁信创投出手了。初创于1987年的鲁信集团是山东省委管理的国有重要骨干金融企业，也是山东省重要的投融资主体和资产管理平台。鲁信创投正是鲁信集团旗下从事创业投资业务的重要板块。

“先看技术先进程度，再看产品市场容量。”鲁信创投副总经理葛效宏告诉记者，“这是我们投资的众多原则之一。具体而言，我们偏爱投资‘硬科技’与‘卡脖子’技术。”

维迪西妥单抗是由荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称荣昌生物）研发的国内首个原创抗体偶联（ADC）药物，获得了2022年度的山东省科技进步一等奖，主要用于治疗胃癌、尿路上皮癌。

鲁信创投入局荣昌生物时，后者还在研发关键期，高投入、高风险让不少投资者望而却步。鲁信创投董事长王旭冬认为：我们看好医药赛道，更青睐他们的技术。当我们进入这一赛道时，会借助专家和自身力量，审视企业和技术；我们介入企业却不多干涉其研发，让专业的人干专业的事，更允许失败，允许试错；同时，我们投资的产业链上下游，也可为荣昌生物服务，提升竞争力。

“我们有一套严格的流程分析风险，管控风险。”谈到风险，王旭冬认为，“我们怀揣使命，因为高水平科技自立自强，需要国资支撑。”

聚焦国家重大安全领域

在长期的投资过程中，鲁信创投投资团队目光独到、精准有力。

比如他们投资的山东伊莱特重工股份有限公司是清洁能源关键部件制造企业，在核电领域世界范围内保持着热态直径16米超大锻环的制造纪录；还有力诺特种玻璃股份有限公司，是国家制造业单项冠军示范企业，是国内少数同时掌握中硼硅药用玻璃管拉管技术、制瓶技术、中硼硅药用模制瓶技术的企业……

真金白银的投入需要胆量和魄力。记者在采访中注意到，在鲁信创投，每一位投资经理都有一份图谱，上面是产业链、技术链、创新链的细化呈现。

“我们聚焦国家重大安全领域，包括粮食安全、信息安全、生命安全等，深入这些领域中的各大板块和产业链条中。”王旭冬说，“这些链条中的断点、堵点，便是我们希望用资金和更多资源或弥补或疏通起来的点。”

在山东科源制药股份有限公司（以下简称科源制药）新品研发最吃紧的时候，鲁信创投携2700万元资金进入了。科源制药董事长伦立军感叹道：“感谢鲁信创投在最关键时期给我们的这笔投资，他们真的很有眼光。”

伦立军的上半句话指向了国资对民企研发的紧急驰援和独到眼光；而下半句话则代表着“双赢”。如今，科源制药已经在深圳证券交易所挂牌上市，鲁信创投又一次收获满满。

“医药产业研发投入巨大，研发周期一般是3到5年。”伦立军表示，鲁信创投不仅给予了资金支持，更在内控规范、资源整合等方面给予大力支持。

如今，科源制药的盐酸二甲双胍产品产能稳居国内细分行业前列，成为营收的主要贡献点之一。

在鲁信创投，采访对象多次提及的理念——陪伴性成长，让人印象深刻，这是他们的经验之谈。

地处山东南部小城汶上县的新风光电子科技股份有限公司深耕电力电子技术领域20年，而鲁信创投已经携手该企业15年之久。这家企业也从不知名的小微企业成长为山东省技术创新示范企业，并入选第八届山东省省长质量奖名单。

国资助攻民企，啃下科技“硬骨头”。王旭冬表示：“国家对民企日益重视，期待着鲁信创投支撑更多民企崛起，攻下更多关键技术，与他们一起成长起来。”

(责编：罗知之、杨迪)

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