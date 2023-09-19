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地球第二份“综合体检报告”出炉

9个指标中6个超标

2023年09月19日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：地球第二份“综合体检报告”出炉

　　科技日报讯 （记者刘霞）据物理学家组织网17日报道，来自8个国家的29位科学家对地球开展了一项综合“体检”，分析了9个相互关联的“地球边界”。结果表明，人类活动已经突破了其中6个边界的安全水平，正在将地球推向包括人类在内的大多数物种宜居的“安全操作空间”之外。

　　“地球边界”指一些阈值，包括气候变化、生物多样性、淡水、土地利用，以及合成化学品和气溶胶的影响等。地球的各项指标需要留在这些阈值内，以确保地球是一个稳定、宜居的星球。

　　但这份新研究指出，9个边界中的6个——气候变化、森林砍伐、生物多样性丧失、包括塑料在内的合成化学品、淡水消耗和氮的使用已被突破，剩下3个边界中的两个——海洋酸化、大气中颗粒物污染和灰尘浓度处于临界状态，只有臭氧消耗在安全范围内。

　　2009年，科学家首次对地球开展类似“综合体检”，当时只有全球变暖、灭绝率和氮超出了其极限。

　　论文合著者、德国波茨坦气候影响研究所所长约翰·罗克斯特伦指出，人类仍在朝着错误的方向前进，没有迹象表明除了臭氧层外，任何其他边界已开始朝正确的方向扭转。自从破坏臭氧层的化学物质被禁止以来，臭氧层正在慢慢修复。

　　而在生物多样性方面，物种灭绝的速度至少是过去1000万年间平均灭绝率的100倍，超出地球安全边界的10倍；气候变化的阈值与大气中二氧化碳的浓度有关，这一浓度目前为417ppm（ppm为百万分之一），远高于350ppm的安全边界。

　　这项新研究还首次对人类产生的成千上万种化合物——从微塑料和杀虫剂到核废料以及渗入环境的药物进行了量化，结果显示这些化合物的数量也都超过了安全边界。

(责编：罗知之、杨迪)
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