昆虫样机器人可携带自重22倍负荷
2023年09月19日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：昆虫样机器人可携带自重22倍负荷
科技日报讯 （记者刘霞）美国康奈尔大学科学家开发出一款由微爆驱动的昆虫大小的机器人，其可以爬行、跳跃，而且能携带22倍于自身重量的负荷。相关论文发表于最新一期《科学》杂志。
研究人员使用4个致动器来提供动力，驱动机器人的脚。致动器是一个中空的圆柱体，顶部有弹性硅橡胶。甲烷和氧气流被注入每只脚中，气体之间发生化学反应，生成水和二氧化碳，并以微爆炸的形式释放能量，导致硅橡胶层变形，使机器人跳跃或爬行。
研究人员解释称，微爆发生得非常快，因此不会出现火焰，也不会损坏橡胶，但它们提供了相当大的推进力，机器人可跳跃56厘米高，携带自身重量22倍的负荷。
这种体积小、重量轻、强度大，能够覆盖较大范围的机器人，未来有望用于环境监测或搜救。不过，研究团队表示，该机器人目前必须与一个可供应气体的面板及一个电池相连，在无人值守的机器人上设计燃烧的方法并非易事，这是下一个需要攻克的难题。
(责编：罗知之、杨迪)
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