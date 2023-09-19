原标题：大面积小粒机械化制种产量纪录被刷新

科技日报讯 （记者俞慧友）9月17日， 2023年湖南杂交水稻高产高效制种现场观摩与发展研讨会在湖南省邵阳武冈市召开。记者从会上获悉，湖南省农学会组织专家对湖南杂交水稻研究中心、武冈市农业局、长沙市杂交水稻机械化制种产业创新战略联盟等单位联合实施的“杂交水稻全程机械化制种关键技术”示范进行了现场测产评议。评议结果显示，我国成功刷新大面积小粒机械化制种产量纪录。

近年来，湖南杂交水稻研究中心不断强化杂交水稻制种学科建设，并成立研究团队，开展杂交水稻制种机械化超高产攻关，以解决我国传统杂交水稻制种模式存在的劳动力密集、机械化程度低、制种成本高、种子质量不稳定等瓶颈问题，推动我国高产高效杂交稻种子生产。

示范在武冈市邓元泰镇马梓村展开，总面积426亩，涉及品种包括团队自主研发的小粒型品种卓两优1126、梁两优1126等。小粒种既能实现全程机械化制种与种植，还能有效降低农户用种成本，保障杂交水稻高产优质。此外，示范田还开展了超高产品种爽两优138的机械化制种示范。

此次攻关示范，团队利用卓两优1126开展了大行比分植法机械化制种新技术试验。专家组在田间随机取样调查，亩产种子256.1公斤。此外，团队还开展了基于梁两优1126实施的大小粒混播法机械化制种新技术试验、基于爽两优138开展的机械化超高制种技术研究，两品种制种亩产分别达304.7公斤和305.2公斤。专家一致认为，杂交水稻轻简机械化制种，制种结实率高，制出的种子质量好，是具有广泛推广应用前景的制种模式。

(责编：罗知之、杨迪)

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