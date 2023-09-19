孟 珂

原标题：2022年我国研发经费投入突破3万亿元

9月18日，国家统计局、科学技术部、财政部发布数据显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入继续保持较快增长，投入强度持续提升，基础研究投入取得新突破，国家财政科技支出稳步增加。

2022年，全国共投入R&D经费30782.9亿元，比上年增加2826.6亿元，增长10.1%；R&D经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.54%，比上年提高0.11个百分点。按R&D人员全时工作量计算的人均经费为48.4万元，比上年下降0.5万元。

国家统计局社科文司统计师张启龙表示，按不变价计算，R&D经费比上年增长7.7%，高于“十四五”发展规划“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的目标。我国R&D经费从1万亿元提高到2万亿元用时8年，从2万亿元提高到3万亿元仅用时4年，充分体现了近年来我国以创新为第一动力、加快实施创新驱动发展战略的成效。

企业、政府属研究机构和高等学校是我国R&D活动的三大执行主体。2022年，三大主体R&D经费分别为23878.6亿元、3814.4亿元和2412.4亿元，分别比上年增长11.0%、2.6%和10.6%。其中，企业对R&D经费增长的贡献达到84.0%，比上年提升4.6个百分点，是拉动R&D经费增长的主要力量；占全国R&D经费的比重为77.6%，比上年提高0.7个百分点，创新主体地位进一步稳固。

分R&D活动类型看，2022年我国基础研究、应用研究和试验发展经费分别为2023.5亿元、3482.5亿元和25276.9亿元，分别比上年增长11.4%、10.7%和9.9%。其中，基础研究经费增速比R&D经费快1.3个百分点，继续保持较快增长；总量首次突破2000亿元，规模位列世界第二位；占R&D经费比重达到6.57%，延续上升势头。高等学校和政府属研究机构对基础研究经费增长的贡献分别达到44.8%和38.3%。

根据全国财政决算数据，2022年国家财政科学技术支出为11128.4亿元，比上年增加361.7亿元，增长3.4%。其中，中央和地方财政科技支出分别为3803.4亿元和7325.0亿元，占全国财政科技支出的比重分别为34.2%和65.8%。

随着研发加计扣除等税收优惠政策力度的不断加大，政府支持科技创新的方式也更加多元。2022年享受研发费用加计扣除减免税和高新技术企业减免税政策优惠的规上企业分别比上年增长16.3%和11.7%，有效激励企业加大研发投入。企业家问卷调查显示，2022年规上企业对研发费用加计扣除税收优惠政策、高新技术企业所得税优惠政策、企业研发活动专用仪器设备的加速折旧政策、技术转让技术开发收入免征增值税和减免所得税优惠政策、金融支持相关政策等五项创新资金支持政策的平均认可度达到83.4%，鼓励和支持企业创新的政策体系更加完备。

张启龙表示，下阶段，一方面，要进一步完善R&D经费多元化投入机制，加大财政经费支持力度，拓展研发支出税费减免等方面的政策成效，完善直接融资、引导基金等金融支持体系，鼓励地方持续加大R&D投入。另一方面，要聚焦对关键技术和重点领域的精准支持，持续加大基础研究和成果转化投入，着力提高资金利用效能。

(责编：罗知之、杨迪)

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