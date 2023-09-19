原标题：业界预计9月份LPR将“原地踏步” 四季度仍存下调可能

本报记者 刘 琪

9月份贷款市场报价利率（LPR）发布在即，分析人士普遍预计本月LPR将维持不变，即1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。

央行在9月15日开展中期借贷便利（MLF）时，操作利率维持2.5%不变就已在很大程度上预示了本月LPR也将“原地踏步”。自2019年8月份LPR改革以来，在MLF操作利率不变的情况下，只在2021年12月份1年期LPR和2022年5月份5年期以上LPR进行过两次单独下调，其他月份LPR均与当月MLF操作利率保持联动。

除了LPR定价基础不变外，东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，当前银行也缺乏下调LPR报价加点的动力。一方面，近期受信贷投放力度显著加大，专项债发行正在经历年内最高峰等因素影响，9月份以来市场利率大幅上行，其中1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率已升至MLF操作利率附近，银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率（DR007）更是持续运行在短期政策利率上方。这意味着银行资金成本较前期明显上升，直接削弱报价行下调LPR报价加点的动力。

记者通过中国货币网数据梳理发现，截至9月15日，9月份以来DR007均值为1.87%，超过当前短期政策利率即当前7天期逆回购操作利率（1.8%）。

“当前银行正在下调存量首套房贷款利率，对银行利息收入带来一定影响，而银行净息差正处于有历史记录以来的最低水平。监管层近期强调，要‘保持商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性’。”王青谈到，尽管9月份降准落地，会为银行每年降低大约60亿元左右的资金成本，银行正在启动新一轮存款利率下调，但综合考虑各类影响LPR报价加点因素，恐不足以推动报价行下调9月份LPR报价加点。

8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，对首套和二套住房贷款利率政策下限做了单独安排。王青认为，这意味着接下来引导居民房贷利率下调，无需再先行下调5年期以上LPR；也意味着从稳楼市角度出发，单独下调5年期以上LPR的必要性下降。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示，预计本月LPR将维持不变。主要原因是6月份以来央行超预期实施两次“降息”，正处于推动金融机构具体落地实施过程，尤其是房贷利率方面，目前正推动各地因城施策，用足政策空间，促进政策加快落地见效。同时，当前部分银行降息差压力仍大。此外，还需要防范货币政策过度宽松可能带来的潜在风险，兼顾内外均衡。

截至目前，今年以来LPR已经历了2次下调。其中，8月份，1年期和5年期以上LPR同步下调10个基点；8月份，5年期以上LPR保持不变，1年期LPR单独下调10个基点。

对于年内LPR是否还有进一步下调的空间，在王青看来，年底前不能完全排除LPR继续下调的可能。首先，视四季度宏观经济及楼市走向而定，MLF利率还有下调的空间。其次，考虑到接下来一段时间国内物价都会持续处于偏低水平，也为进一步下调政策利率提供了有利条件。再次，预计监管层会主要运用稳汇率政策工具应对人民币汇率波动，汇市风险可控。因此，四季度仍存在MLF利率下调带动LPR跟进调整的可能。

(责编：罗知之、杨迪)

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