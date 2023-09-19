人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界预计9月份LPR将“原地踏步” 四季度仍存下调可能

2023年09月19日09:30 | 来源：证券日报
小字号

原标题：业界预计9月份LPR将“原地踏步” 四季度仍存下调可能

本报记者 刘 琪

9月份贷款市场报价利率（LPR）发布在即，分析人士普遍预计本月LPR将维持不变，即1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。

央行在9月15日开展中期借贷便利（MLF）时，操作利率维持2.5%不变就已在很大程度上预示了本月LPR也将“原地踏步”。自2019年8月份LPR改革以来，在MLF操作利率不变的情况下，只在2021年12月份1年期LPR和2022年5月份5年期以上LPR进行过两次单独下调，其他月份LPR均与当月MLF操作利率保持联动。

除了LPR定价基础不变外，东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，当前银行也缺乏下调LPR报价加点的动力。一方面，近期受信贷投放力度显著加大，专项债发行正在经历年内最高峰等因素影响，9月份以来市场利率大幅上行，其中1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率已升至MLF操作利率附近，银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率（DR007）更是持续运行在短期政策利率上方。这意味着银行资金成本较前期明显上升，直接削弱报价行下调LPR报价加点的动力。

记者通过中国货币网数据梳理发现，截至9月15日，9月份以来DR007均值为1.87%，超过当前短期政策利率即当前7天期逆回购操作利率（1.8%）。

“当前银行正在下调存量首套房贷款利率，对银行利息收入带来一定影响，而银行净息差正处于有历史记录以来的最低水平。监管层近期强调，要‘保持商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性’。”王青谈到，尽管9月份降准落地，会为银行每年降低大约60亿元左右的资金成本，银行正在启动新一轮存款利率下调，但综合考虑各类影响LPR报价加点因素，恐不足以推动报价行下调9月份LPR报价加点。

8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，对首套和二套住房贷款利率政策下限做了单独安排。王青认为，这意味着接下来引导居民房贷利率下调，无需再先行下调5年期以上LPR；也意味着从稳楼市角度出发，单独下调5年期以上LPR的必要性下降。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示，预计本月LPR将维持不变。主要原因是6月份以来央行超预期实施两次“降息”，正处于推动金融机构具体落地实施过程，尤其是房贷利率方面，目前正推动各地因城施策，用足政策空间，促进政策加快落地见效。同时，当前部分银行降息差压力仍大。此外，还需要防范货币政策过度宽松可能带来的潜在风险，兼顾内外均衡。

截至目前，今年以来LPR已经历了2次下调。其中，8月份，1年期和5年期以上LPR同步下调10个基点；8月份，5年期以上LPR保持不变，1年期LPR单独下调10个基点。

对于年内LPR是否还有进一步下调的空间，在王青看来，年底前不能完全排除LPR继续下调的可能。首先，视四季度宏观经济及楼市走向而定，MLF利率还有下调的空间。其次，考虑到接下来一段时间国内物价都会持续处于偏低水平，也为进一步下调政策利率提供了有利条件。再次，预计监管层会主要运用稳汇率政策工具应对人民币汇率波动，汇市风险可控。因此，四季度仍存在MLF利率下调带动LPR跟进调整的可能。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局通报2023年月饼专项抽检不合格情况
　　人民网北京9月18日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检，采取现场抽样和网络抽样方式在全国随机抽取月饼样品400批次，发现6批次样品不合格，分别是3批次微生物污染、2批次食品添加剂超限量使用和1批次质量指标不达标。 据了解，对抽检发现的不合格食品，辽宁、吉林、浙江、山东、湖北、重庆等省级市场监管部门已组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制产品风险；对违法违规行为，依法从严处理。…
以优质产品满足消费升级需求 业界聚焦厨电行业发展
　　人民网北京9月18日电 （记者乔雪峰）家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域，是居民消费的重要组成部分，是人民对美好生活需要的直接体现。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部