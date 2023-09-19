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原标题：中基协：8月末存续私募基金管理人 管理基金规模达20.82万亿元

9月18日晚，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公布私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2023年8月末，存续私募基金管理人21948家，管理基金数量152961只，管理基金规模20.82万亿元。

其中，私募证券投资基金管理人8561家，私募股权、创业投资基金管理人13107家，私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人271家。存续私募证券投资基金98110只，存续规模5.89万亿元；存续私募股权投资基金31420只，存续规模11.20万亿元；存续创业投资基金22114只，存续规模3.16万亿元。

截至2023年8月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区），集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达72.15%，低于7月份的72.16%。其中，上海市4004家、北京市3654家、深圳市3472家、浙江省（除宁波）1733家、广东省（除深圳）1704家、江苏省1268家，数量占比分别为18.24%、16.65%、15.82%、7.90%、7.76%和5.78%。

从管理基金规模来看，前6大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省（除深圳）、江苏省和浙江省（除宁波），总计占比达74.96%，低于7月份的74.97%。其中，上海市52369.68亿元、北京市46779.66亿元、深圳市21996.66亿元、广东省（除深圳）13004.30亿元、江苏省11253.41亿元、浙江省（除宁波）10675.96亿元，规模占比分别为25.15%、22.47%、10.56%、6.25%、5.40%和5.13%。

从私募基金管理人和私募基金产品月度登记情况来看，2023年8月份，在中基协资产管理业务综合报送平台办理通过的机构15家，其中，私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人9家，其他私募基金管理人1家（为QDLP等试点机构）。

2023年8月份，协会注销私募基金管理人63家。2023年8月份，新备案私募基金数量1738只，新备案规模559.69亿元。其中，私募证券投资基金1121只，新备案规模260.14亿元；私募股权投资基金182只，新备案规模125.84亿元；创业投资基金435只，新备案规模173.72亿元。

(责编：罗知之、杨迪)

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