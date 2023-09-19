人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中基协：8月末存续私募基金管理人 管理基金规模达20.82万亿元

昌校宇 方凌晨
2023年09月19日09:30 | 来源：证券日报
小字号

原标题：中基协：8月末存续私募基金管理人 管理基金规模达20.82万亿元

9月18日晚，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公布私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2023年8月末，存续私募基金管理人21948家，管理基金数量152961只，管理基金规模20.82万亿元。

其中，私募证券投资基金管理人8561家，私募股权、创业投资基金管理人13107家，私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人271家。存续私募证券投资基金98110只，存续规模5.89万亿元；存续私募股权投资基金31420只，存续规模11.20万亿元；存续创业投资基金22114只，存续规模3.16万亿元。

截至2023年8月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区），集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达72.15%，低于7月份的72.16%。其中，上海市4004家、北京市3654家、深圳市3472家、浙江省（除宁波）1733家、广东省（除深圳）1704家、江苏省1268家，数量占比分别为18.24%、16.65%、15.82%、7.90%、7.76%和5.78%。

从管理基金规模来看，前6大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省（除深圳）、江苏省和浙江省（除宁波），总计占比达74.96%，低于7月份的74.97%。其中，上海市52369.68亿元、北京市46779.66亿元、深圳市21996.66亿元、广东省（除深圳）13004.30亿元、江苏省11253.41亿元、浙江省（除宁波）10675.96亿元，规模占比分别为25.15%、22.47%、10.56%、6.25%、5.40%和5.13%。

从私募基金管理人和私募基金产品月度登记情况来看，2023年8月份，在中基协资产管理业务综合报送平台办理通过的机构15家，其中，私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人9家，其他私募基金管理人1家（为QDLP等试点机构）。

2023年8月份，协会注销私募基金管理人63家。2023年8月份，新备案私募基金数量1738只，新备案规模559.69亿元。其中，私募证券投资基金1121只，新备案规模260.14亿元；私募股权投资基金182只，新备案规模125.84亿元；创业投资基金435只，新备案规模173.72亿元。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局通报2023年月饼专项抽检不合格情况
　　人民网北京9月18日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检，采取现场抽样和网络抽样方式在全国随机抽取月饼样品400批次，发现6批次样品不合格，分别是3批次微生物污染、2批次食品添加剂超限量使用和1批次质量指标不达标。 据了解，对抽检发现的不合格食品，辽宁、吉林、浙江、山东、湖北、重庆等省级市场监管部门已组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制产品风险；对违法违规行为，依法从严处理。…
以优质产品满足消费升级需求 业界聚焦厨电行业发展
　　人民网北京9月18日电 （记者乔雪峰）家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域，是居民消费的重要组成部分，是人民对美好生活需要的直接体现。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部