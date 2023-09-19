原标题：消费与投资双重热情推动金价走高 专家称需理性购买

本报记者 谢若琳

见习记者 于 宏

随着消费需求回升，今年以来金价持续上行。近日，《证券日报》记者走访多家品牌黄金门店了解到，当前黄金饰品零售价达每克600元以上，相比去年同期价格上涨100元左右。随着中秋、国庆“双节”将至，百姓购金需求有望集中释放。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，若开采量等基础条件不变，基于当前国际格局及货币政策，未来金价将呈现继续走高趋势。

世界黄金协会发布的《2023中国金饰零售趋势洞察》报告显示，在高金价、储蓄型消费背景下，作为压舱石的黄金品类消费持续向好。

中国黄金协会数据显示，今年上半年全国黄金消费量为554.88吨，同比增长16.37%。其中，黄金首饰的消费量为368.26吨，同比增长14.82%；金条及金币达到146.31吨，同比增长30.12%。黄金消费市场持续呈现火热态势。

一位周大福门店店员向记者介绍，9月18日，门店黄金价格为每克608元，储值金条价格为每克598元，而去年9月中下旬的价格大约480元/克至490元/克，涨幅明显。

金饰产品的售价通常由金子本身的克重价格与制作工艺费两部分构成。一位中国黄金的店员向记者介绍，9月18日，门店金价为609元/克，黄金饰品的回收价为480元/克。国庆节期间会有优惠，每克立减100元。

多家金店工作人员对记者表示，近年来，黄金消费者群体扩大，年轻客群购买占比明显上升。一位店员向记者介绍，为迎合年轻客群消费偏好，品牌黄金门店推出了一些适合日常佩戴的简约款金饰产品，以及一些IP联名、国潮相关金饰产品，备受欢迎。

“当前购买轻克重的金饰成为趋势。”一黄金品牌的店员向对记者表示，比如一款热销戒指，黄金只有0.17克重，加上珍珠，总价400元，学生和初入职场的年轻群体也可以负担。

多位业内人士对记者表示，随着传统的黄金消费旺季到来，零售商和制造商已经表现出提前补货的强烈需求。

当前，黄金成为越来越多的投资者的投资标的，消费与投资的双重热潮推动金价持续上涨，多家黄金品牌的当前金价与去年同期相比上涨超20%。

田利辉表示，由于美联储有可能停止加息缩表进程，从而带来美元汇率升高走势的止步，国际上主要以美元定价的黄金大类投资品价格将出现上行趋势，从而推动金价上行。

当前，投资者通过黄金进行投资的方式较多，除了去银行和金店购买金饰、金条等实物黄金之外，也有部分群体选择购买黄金基金、期货、期权、纸黄金等。

北京社科院副研究员王鹏对《证券日报》记者表示，当前，许多投资者把黄金作为保值避险的工具或长期持有的投资标的，有一定合理性，但风险也不能忽视。

“整体来看，金价受到开采量、市场供求、国际汇率等因素影响，投资者不应跟风追涨，要从自身的实际情况和风险承受能力出发，应理性购买黄金饰品和黄金衍生品。”王鹏表示。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群预计，未来金价将继续在高位徘徊，大幅上涨的可能性减弱，但短期内不会出现回落，随着我国经济恢复向好和人民币汇率相对稳定，金价保持总体平稳小幅向上的概率较大。

(责编：罗知之、杨迪)

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