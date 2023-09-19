原标题：安踏集团出席联合国可持续发展目标峰会

第二届联合国可持续发展目标峰会正在美国纽约联合国总部举行，这也是联合国在可持续发展领域的最高级别峰会。作为中国体育用品行业的代表，安踏集团签署了“工商界在行动-可持续产业发展共识”倡议，其可持续发展实践案例也同时入选了此次倡议的优秀企业案例。与此同时，安踏集团执行董事，联席CEO吴永华出席此次峰会“产业可持续创新2023”官方主题边会，分享了安踏集团践行ESG的战略、成果与思考。

安踏集团执行董事，联席CEO吴永华出席第二届联合国可持续发展目标峰会“产业可持续创新2023”官方主题边会，分享了安踏集团践行ESG的战略、成果与思考。

首批签署倡议的中国企业承诺，将以务实行动推动高质量发展，支持联合国2030年可持续发展议程，并致力于10条可持续发展原则：包括将可持续发展目标纳入业务战略、日常运营和组织文化之中；鼓励开发、升级和推广环境友好型技术和创新；减少温室气体排放，大幅增加可再生能源利用比例；加强针对化学品及废弃物的全生命周期管理；在组织内部消除不平等，促进包容性发展等。该倡议由“可持续中国产业发展行动”发起，邀请具有行业代表性的优秀中国企业签署，呼应联合国2030年可持续发展议程，向国际社会展现中国工商界承担国际责任的坚定态度。

三个核心一个对标

吴永华在“应对三重地球危机，工商界在行动”主题论坛的对话中指出，可持续发展战略是安踏集团的核心战略之一，安踏集团已经明确了2050年实现碳中和的战略目标，并推动“1+3+5”的可持续发展路线图在组织中落地。安踏集团的可持续发展实践是围绕“3个核心”和“1个高标准对标”来推进：“3个核心”是指开发创新绿色低碳商品，打造绿色供应链及推动生物多样性保护、履行社会责任；“1个高标准对标”即通过加入联合国全球契约组织等多个可持续发展国际组织，用最高标准来推动可持续发展。

安踏集团目前已搭建了完整的ESG战略执行体系，集团董事会成立可持续发展委员会，从战略、目标、组织，到资源、绩效和文化，形成了完整的ESG实践管理闭环。2015年到2022年，安踏集团在实现营收规模增长接近400%的同时，温室气体排放强度(每百万元营收)降低超过了40%，用水量减少了22%。而在生产端，集团自营工厂已全面淘汰用煤，全速向能源清洁化转型。根据标准普尔全球企业可持续发展评估结果，安踏集团评分在约160家全球纺织品、服饰和奢侈品品牌公司中，排名超过87%的全球同业。

安踏集团执行董事，联席CEO吴永华出席第二届联合国可持续发展目标峰会“产业可持续创新2023”官方主题边会，分享了安踏集团践行ESG的战略、成果与思考。

三大举措打造绿色供应链

在减少自身环境足迹的同时，安踏集团也正在全面升级绿色供应链管理体系，携手核心供应商共同进行碳排放管理，推进清洁能源应用及可再生能源布局。吴永华说，“带动我们的供应商一起来践行可持续发展，这是我们工作中的重中之重。我们通过3个举措：提高准入标准，开展责任审核及赋能供应商，来打造环保、健康、安全、高效的供应链共生平台。”

他透露，2022年至今，安踏集团已组织超过60场ESG相关培训及座谈会，赋能超过90%的供应商提高社会责任及环境数据管理能力。此外，已有50%的集团战略供应商安装了光伏清洁能源。“我们的目标是：到2030年，安踏集团供应链可持续发展管理体系要达到全球同行领先水平，核心供应商每年要减水2.5%，减碳5.5%。”

吴永华表示，“可持续发展是人类生存与发展的关键议题，我们要站在未来看现在，全球所有企业不仅可以在市场上发展领先，也可以在可持续发展上为人类做出更大的贡献！安踏集团在全球影响超过2亿的消费者，我们相信只要我们持之以恒的去推动，一定会实现2050碳中和目标，也让我们的地球更绿，更美，更好。”

(责编：曹淼、李源)

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