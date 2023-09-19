人民网记者 乔雪峰

被誉为“中国高铁第一站”的北京南站。中国铁路北京局供图

2008年8月1日，我国首条设计时速350公里的高速铁路——京津城际铁路开通运营，中国高铁时代就此拉开序幕。而作为京津城际的始发站，北京南站是我国第一个具有完全自主知识产权、代表世界一流水平的高铁站，是集铁路、地铁、城市铁路、公交、出租等五种交通方式于一体的现代化大型综合交通枢纽。

它担负着京沪高铁、京津城际等高速铁路列车的始发终到任务，服务京津冀、通达沪宁杭、连接皖赣闽，见证了中国高铁发展历程中的诸多首次，被誉为“中国高铁第一站”。

北京南站建站15年来累计发送旅客4.51亿人次。人民网记者 乔雪峰摄

今年8月1日，京津城际开通运营15周年，也是北京南站开站15周年。数据显示，北京南站建站15年来，车站累计发送旅客4.51亿人次，日均从当初的2万人次，增加至现在日均的17万人次，历史最高记录是今年6月22日，单日发送旅客23.9万人次，创建站以来历史新高。

目前，车站基本图开行列车262.5对，精准实行“一日一图”，科学合理安排运力。今年以来，客流持续保持高位，刚刚过去的暑运假期，发送和到达双向客流总量均创北京南站暑运历史新高。

为更好助力京津冀协同发展战略，今年6月15日，京津城际列车部分车次采用重联或长编动车组列车，北京南站京津城际始发总运能达到8.5万人，相比于之前的运行图来说，运能增加1.4万人，增幅达到20.5%，重联列车覆盖通勤高峰时段，有效提高每周早晚通勤高峰时期的运能，有效缓解通勤压力，同时全天分散到达天津站和天津西站，让旅客有更多出行选择，减少市内交通换乘时间，充分满足京津间旅客出行需求，半小时交通圈再升级，更好服务“双城记”，进一步推动“轨道上的京津冀”。

一直以来，北京南站聚焦旅客出行需求，积极回应社会关切，全面提升服务品质，推出了一系列便民利民服务举措。为了方便旅客快速乘车，车站不断明晰完善标识体系、科学优化旅客进出站流线，动态调整安检通道数量，确保全时段旅客安检进站不超过5分钟。

在快速进站厅前排队等待检票的旅客。人民网记者 乔雪峰摄

“针对客流高峰时段急旅客进站，我们推出了‘急旅客服务’，开设‘急客通道’，专门为距开车时间在15分钟以内的旅客提供‘急客服务’。”北京南站客运车间党支部书记张晓接受记者采访时表示，北京南站在高峰时期常态化开启地下一层京沪高铁和京津城际4个快速进站厅，与二楼候车区检票口同步检票放行，分流缓解客流压力，极大缩短了旅客检票进站时间，根据客流情况动态延长调整开关厅时间，最大程度满足高峰时段旅客快速便捷进站乘车，让旅客出行省时省力省心。

北京南站设有爱心服务台保障旅客出行顺畅便捷。人民网记者 乔雪峰摄

北京南站客运车间客运值班员郝秀冉告诉记者，为更好服务重点旅客，北京南站持续优化重点旅客候车空间，设有“四区一室”，打造军人和重点旅客一体化候车区，设置母婴哺乳室和儿童娱乐区，设有医疗服务点，提供免费基础医疗服务，配备“百宝箱”，提供常用药品，确保应急使用。

据郝秀冉介绍，车站还提供“温馨提示卡”和“便民彩条”，为重点旅客提供以不同颜色区分的去往北京各大火车站详细交通方式的小彩条，便于转乘旅客快速到达始发车站。设置重点旅客“呼叫铃”，为单独旅行的残障旅客提供便携式呼叫器，有任何需求第一时间按铃，保障重点旅客出行顺畅温馨便捷。

北京南站实施出租车北广场落客分流，实现“落、接”两用。人民网记者 乔雪峰摄

北京南站组织实施多项具体措施，千方百计提升交通接驳效率，取得显著成效。据介绍，为方便大客流情况下，旅客进站快速顺畅，车站实施出租车北广场落客分流，在北进口开辟出租车专用落客通道，协调北京市交通委、重点站区管委会，推进北广场出租车落客功能，实现“落、接”两用，组织东西落客出租车分流近30%，提升北广场利用率，实现出租车旅客便捷快速进站。

此外，还优化网约车组织流线，设置4个网约车专区、20个专用通道，提供418个车位，高峰时段实现全部网约车功能。设置网约车专用站台，协调网约车平台对上客通道进行均衡精准定位，实现人车快速互寻。增加停车场出口收费通道，增设停车场收费出口8个、应急出口3个，实现全天候出口通畅。

旅客在网约车空调等候区等候网约车。人民网记者 乔雪峰摄

今年夏季北京连续迎来高温天气，北京南站地下车库内空气流通不畅，闷热感很重，温度也偏高。对此，北京南站设备科科长高瑛告诉记者，今年暑期，为持续改善停车场网约车乘客等候环境，北京南站在东、西停车场网约车区域新建2个空调等候区，每个等候区面积约500平方米，内设有空调和座椅，室内温度保持在26-28摄氏度，为换乘旅客提供环境整洁、温度舒适的候乘条件。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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