人民网北京9月19日电（记者 王天乐）金秋时节，在北京市朝阳区温榆河公园的“芸上梯田”上，漫山遍野的向日葵，形成了一片壮观的花海，在阳光下熠熠生辉，金黄一片，犹如金色的海洋,吸引了众多游客前来观赏拍照。

据了解，”芸上梯田”是北京温榆河公园西园的一处特色景点，梯田风光随季节变幻，在春秋时节分别呈现油菜花和向日葵的花海赏景体验，成为游客朋友拍照游玩的热门打卡地。