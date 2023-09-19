曾帆

南国盛夏，骄阳如火。

8月中旬，我随人民网“一带一路 大道同行”采访团队从北京出发，一路南下，开始了对海上丝绸之路的探寻之旅。

初见那达斯，是在海南大学的学生食堂。这个说着一口流利中文的科摩罗小伙，在中国留学、生活多年。那达斯说，他爱中国的历史、美食，也爱热情的中国人。“我去过中国的很多城市。”早在上小学时，那达斯就开始学习中文，还专门来中国学过中国功夫。读大学时，他又选择来中国继续深造。“我第一次用手机支付的时候非常惊讶，实在太方便了。”那达斯对中国数字化发展给生活带来的便捷赞不绝口。

“海南这边对于留学生创业有不少利好政策，包括个税优惠、租金减免等，为留学生提供了良好的创业平台。”在海南大学工商管理专业攻读研究生的同时，那达斯被目前海南自贸港良好的发展势头和优良的投资环境吸引。今年上半年，他注册了自己的公司，开启了创业之路，并决定在中国定居。“希望我的公司未来也能为中科经贸文化教育交流与合作贡献一点力量。”那达斯话语间透露着些许自豪，更透露出他对中国的喜爱。

那达斯（右）和海南大学的留学生们。人民网记者 曾帆摄

随着共建“一带一路”倡议不断深入，像那达斯一样选择来中国深造和定居的留学生越来越多。

出生在土库曼斯坦的俄罗斯姑娘爱佳，是个旅游达人。她曾游览过中国不少城市，但最喜欢的还是海口。“除了各色美食，海口还是个多元文化交流融合的城市，有一种独特的魅力。”爱佳说，这座城市深厚的文化底蕴和开放包容的姿态深深吸引着她，“‘一带一路’不仅仅是经济的往来更是文化的交流，我目前正在申请攻读海南大学的工商管理专业博士研究生，毕业后也会考虑留在中国。”

相知无远近，万里尚为邻。采访中，接触过的留学生越多，听留学生讲述他们的“丝路情缘”越深，越能感受到共建“一带一路”倡议为世界带来的机遇变化和勃勃生机。

从历史深处走来的“一带一路”，让不同地域、不同民族的人们朝着相同的方向和梦想前行，推动着合作共赢之路越走越宽。

下一个十年，更可期！

(责编：杨虞波罗、高雷)

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