人民网北京9月19日电 （记者栗翘楚）9月17日，由商务部、广西壮族自治区人民政府主办的“制度型开放：区域经济发展新格局”主题边会在广西南宁举行，充分探讨在新时代下稳步扩大区域内规则、规制、管理、标准、商事等制度型开放合作，深化制度型开放成果，打造开放高能级平台，助推中国—东盟自贸区3.0版建设，推动构建区域发展新格局和开放型世界经济。

主题边会现场。人民网 何宁摄

中国和东盟国家、东帝汶相关政府部门领导，中国驻东盟国家领事机构、东盟国家驻华领事机构负责人，有关国际组织负责人，金融、商事、规则、规制、标准化等机构负责人，以及业界专家学者、商界精英代表近200人参加会议。

广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任刘宁，中国商务部副部长李飞，东盟秘书长高金洪，新加坡贸易与工业部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，中国国际贸易促进委员会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会主任任鸿斌，国际电工委员会第36届主席、中国工程院院士、中国电机工程学会理事长舒印彪，新开发银行副行长兼首席行政官周强武，世界知识产权组织副总干事王彬颖在会上分别作了主旨发言。广西壮族自治区主席蓝天立主持嘉宾主旨发言环节。

会上，举行了“东盟国家标准化合作交流中心”揭牌仪式，该中心致力于加强与东盟国家的标准化研究与合作交流，建设中国—东盟标准化信息互联共享渠道，建立国际标准化人才联合培养和双向交流机制，推动中国与东盟更大范围、更宽领域、更深层次开放合作。

东盟国家标准化合作交流中心揭牌。广西商务厅供图

东盟秘书长高金洪代表东盟秘书处发表感言，肯定中国—东盟博览会20年来在促进和便利东盟与中国贸易、投资、旅游等领域经济合作方面取得的重要成就，赞赏中国—东盟博览会为促进东盟与中国实质性经济合作作出的积极贡献，并向中国—东盟博览会秘书处颁授表彰证书。

本次主题边会聚焦新时代新格局下稳步扩大区域内规则、规制、管理、标准等制度型开放，有利于推动区域内各方对标国际贸易和投资通行规则，在深化制度型开放上凝聚共识，推动实现更大范围、更宽领域、更深层次的开放合作，更好服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体；有利于持续深化中国与东盟开放合作，畅通国内国际双循环，构建更加紧密、安全、稳定的跨境产业链供应链；有利于在中国—东盟自贸区3.0版加快建设和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面实施的背景下，增强制度型开放发展共识，提升区域经济一体化水平，推动构建中国—东盟开放合作新格局，更好惠及东盟各国人民。

据悉，近年来，在中国—东盟自贸区加快建设和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面实施的背景下，中国与东盟经贸合作提质升级，双方互为最大贸易伙伴地位不断巩固，东盟连续3年成为中国第一大贸易伙伴，中国已连续14年为东盟第一大贸易伙伴。广西与东盟的经贸往来持续增长，合作交流不断深化。至2022年，东盟已连续23年保持广西最大的贸易伙伴地位。2023年1—7月，广西对东盟进出口1880.8亿元，增长71.6%。（覃心、何宁）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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