人民网记者 乔雪峰

一辆满载着货物的中欧（中亚）班列从新港站驶出。人民网记者 乔雪峰摄

9月18日下午16时许，随着一声汽笛长鸣，一列搭载着100个集装箱货物的中欧（中亚）班列从天津集装箱中心站驶出。

“这趟列车里装的是铬矿，这批货物通过海运从南非到达天津港，在天津集装箱中心站换装铁路集装箱后发往包头的工厂。”中国铁路北京局天津货运中心新港营业部经理孙凯告诉记者，作为京津冀地区首个海铁联运综合性集装箱铁路枢纽，天津集装箱中心站是第三条天津港集输港通道，目前已建成并投入使用1个线束2条装卸线。

中国铁路北京局地处京津冀地区，从这里开行的中欧班列具有辐射范围广、货物品类多、货源需求旺盛等特点。班列主要经由津山、京沪、京广等铁路干线，发往二连浩特、满洲里、霍尔果斯等口岸站，将京津冀及周边地区生产的商品汽车、汽车零配件、日用品、钢材等物资，及时高效发往中亚、欧洲国家。

孙凯表示，随着国家“一带一路”倡议的不断推进和深入建设以及“公转铁”政策出台，中心站集装箱办理量由2016年2.13万TEU，增至2022年34.8万TEU，作业量实现逐年快速增长。

记者从中国铁路北京局获悉，自开行中欧班列以来，中国铁路北京局依托天津新港营业部、河北省高邑国际陆港等发运场站，累计开行中欧（中亚）班列5431列，发运集装箱57.1万TEU，为“丝绸之路经济带”周边国家送去了大量生产生活物资，也为京津冀区域地方经济和外贸经济发展作出了积极贡献。

一艘货轮停靠在天津港码头。人民网记者 乔雪峰摄

而作为中国铁路北京局开行中欧班列的“主战场”，天津港处于“一带一路”的海陆交汇点、中蒙俄经济走廊的东部起点，这里不仅是京津冀地区的海上门户，也是国内距离二连浩特、阿拉山口等中欧班列主要过境口岸站最近的一个港口，在运输距离和时效上具有明显优势。

据孙凯介绍，新港营业部担负着天津港内全部中欧班列的开行组织工作，依托天津港得天独厚的区位优势，从这里始发的中欧班列通过铁路网连接过境口岸，使海运抵达天津港的货物再“换乘”火车运往蒙古、俄罗斯等亚欧多个国家，极大畅通了国际国内物流通道，不仅为国内和沿线国家带来了持续的经济增长动能，还为部分国家地区运去了急需的医疗和生活物资。

古有丝绸之路驼铃阵阵，今有钢铁巨龙奔驰不息。近年来，随着“一带一路”战略的深度实施，中欧班列运输优势更为明显，运输需求逐年上涨，通过天津港发运中欧班列货物的客户也越来越多。数据显示，预计到本月25日，中国铁路北京局今年在天津港发运的中欧（中亚）班列将突破500列、27000车。

班列联通欧亚，丝路风笛长鸣。随着中国铁路北京局中欧班列搭载的商品种类越来越多，开行的频次稳步增加，目前局管内逐步形成了天津新港营业部、河北省高邑国际陆港和北京平谷马坊3个中欧班列开行基地，每周开行中欧（中亚）班列18列。

“现在，越来越多的企业通过中欧班列搭建起贸易桥梁、走出了国门。我和同事们也在不断提升服务质量，助力中欧班列开行高效顺畅。”中国铁路北京局货运部相关负责人介绍道。

该负责人表示，今年以来，中国铁路北京局开拓创新、持续发力，通过开辟新基地、新通道，拓展新方式、新品类，全力为中欧班列开行、为地方经济发展创造有利条件。

同时，为了满足中欧班列运输需求，中国铁路北京局在石家庄高邑开行基地新建2条货物线，装车能力提升50%；在新港北站新投入使用4.5万平方米堆场，大幅提高了中欧班列的仓储能力，为中欧班列高质量开行创造了更为良好的条件。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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