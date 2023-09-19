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为民营经济发展创造良好环境 业界畅谈创新发展“晋江经验”

2023年09月19日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者许维娜）“改革开放四十余年来，企业的利润主要来自应对不确定性、创新、品牌维护三个渠道，晋江能走在全国前列，也是当地政府引导晋江人民持续创新的重要结果。”北京大学党委常委、副校长董志勇在近日举办的“创新发展‘晋江经验’，晋江民营企业家重返北大问道之旅”活动上表示。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长侯永志表示，在多重压力下，中国经济依然展现出良好前景。往后看，新阶段下，中国区域经济发展要全面落实新发展理念，将高质量发展作为首要任务，把服务国内大循环作为努力方向，积极参与国际分工与合作，实现更密切的区域合作。

“我们将坚定信心，继续心无旁骛坚守实业，坚持加大对实体的投入；积极响应‘双碳’战略，寻找自身的定位和方向，实现产业的升级和跨越；加大数字化转型力度，打造学习型管理团队，为晋江勇当新时代民营经济强省战略主力领军。”晋江一位青年企业家代表表示。

今年7月发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（下称“《意见》”）从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、促进民营经济人士健康成长、持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围等方面作出部署。

其中，“晋江经验”被明确写入《意见》：不断创新和发展“晋江经验”，及时总结推广各地好经验好做法，对行之有效的经验做法以适当形式予以固化。

据了解，“晋江经验”集中体现在“六个始终坚持”和“正确处理好五大关系”，包括始终坚持以市场为导向发展经济、始终坚持以诚信促进市场经济的健康发展，以及处理好发展中小企业和大企业之间的关系、处理好发展高新技术产业和传统产业的关系等。

“民营企业和民营企业家是泉州发展的功臣，是新征程上不可代替的中坚力量、不可或缺的宝贵资源。支持民营经济发展是我们的分内之事、应尽之责，我们将以更有力的行动和举措，全力为民营经济发展创造最优环境。”泉州市人大常委会党组书记、主任李建辉说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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