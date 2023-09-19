原标题：数字化与低碳化“双轮驱动” 西门子助力打造绿色生态链

近日，西门子正式启动“2023西门子中国零碳先锋媒体行”。在南京、常熟、昆山、杭州四地，从数字化绿色工厂，到零碳智慧园区，再到低碳供应链，西门子向外界展示了其在自身运营、供应链管理、客户赋能等方面的低碳践行成果，助力中国制造业绿色发展。

当前，中国制造业绿色发展正加速推进。越来越多的企业正加入其中，为中国制造业绿色转型提供支撑，用行动积极地践行着企业的“绿色社会责任”。西门子正是其中之一。

在西门子看来，增长与减碳相辅相成，互为支撑。只有做到二者的共生和共赢，才能始终屹立于时代浪潮最前沿。

精益化+数字化 践行低碳化发展理念

绿色发展是中国经济社会实现高质量发展的重要一环。西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松表示：“绿色低碳转型是企业在充满不确定性时代实现高质量发展的结构性机遇和有效路径。”对西门子而言，数字化是帮助企业实现绿色低碳发展的重要途径之一。

位于南京的西门子数控（南京）有限公司（SNC）工厂是西门子全球首座原生精益数字化工厂，也是此次“2023西门子中国零碳先锋媒体行”的首站。

SNC通过西门子的工业软件、数字化、底层自动化等技术，实现了生产流程优化及数字制造和管理。投产后，SNC的生产效率提升20%，产品上市时间缩短20%，柔性生产能力增强30%。同时，通过低碳环保技术，每年还可节省减少3325吨的碳排放。从建成开始，SNC就备受关注，供接待超过4000人次的到访。

西门子（中国）有限公司执行副总裁、西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨介绍，“在SNC实地建设之前，西门子就已全方位应用自身数字化技术，预先在虚拟世界打造工厂的数字孪生，实现从需求分析、规划设计、动工实施到生产运营全过程的数字化。这在我们建设工厂的实践中是一个前所未有的新做法，所以它叫做数字孪生。”

“SNC工厂的实践证明，数字孪生的方法论走得通，并且会带来可观的效益。”王海滨认为。

参观过程中，西门子数控（南京）有限公司总经理周郁荣特别提到了部分企业的误区，即认为数字化能解决所有的问题。“从多年的经验看，我们始终把精益放在最前面，然后再去做数字化。”周郁荣认为，在数字化之前，企业首先需要做自身的流程梳理、减少浪费；其次要根据不同产品、不同阶段匹配不同的解决方案。

业内人士认为，当前，数字化与低碳化转型已成为中国制造业行业企业实现高质量发展的必经之路。SNC通过数字化实现工厂转型升级，是很多中国工业企业发展的缩影。

在西门子看来，SNC新工厂虽已正式投入运营，但这并不意味着工厂的数字化升级画上句号。王海滨表示：“如果西门子在全球其他地方要再建新工厂，还会按照SNC工厂的建设经验和方法论去复制。”周郁荣也表示，西门子还将做好长期具有前瞻性的规划，再在短期内根据变化进行不断迭代和优化，为智慧化的绿色工厂建设提供有力支撑。

除了自己的运营工厂，西门子还积极赋能客户工厂实现数字化和低碳化升级。此次媒体行的最后一站太古可口可乐（中国）有限公司杭州工厂就是其中的典型代表。太古可口可乐是西门子的数字化战略合作伙伴。西门子为太古可口可乐量身打造了制造信息系统（MIS）。该系统是西门子基于自身先进软硬件产品和自动化、数字化技术及解决方案。MIS已广泛应用到太古可口可乐约17家工厂的43条产线，未来两年内将完成剩余生产线部署。截至2022年年底，MIS系统已助力太古可口可乐生产线效率提升超过2%，与之前相比，产能水平相当于新增2条生产线。MIS结合太古可口可乐可持续改善理念，推动其能耗下降8.5% ，节电3200万千瓦时，减碳约20000多吨。

零碳智慧园区实践“共生共赢”

除助力企业的数字化与低碳化转型外，西门子还将目光投向了零碳智慧园区的建设。

西门子（中国）有限公司智能基础设施集团解决方案与服务业务总经理闻其名在活动中表示：“中国一些制造基地在园区里，碳排放量相对较大。当前，既要保障经济发展、百姓收入提高，又要考虑碳排放或者温室气体排放。在国家提出‘双碳’目标下，如何平衡与管理是挑战也是机遇。”

本次“2023西门子中国零碳先锋媒体行”的另一站——常熟高新区MOBO协同创新产业园，其低碳智慧园区管理平台SC Insights X就是西门子规划并交付的。该平台集成智慧安防、智慧消防、能碳监测、楼宇自控、一卡通五大智慧园区管理系统，可大幅提升园区的智慧运营能力和绿色低碳效率。

西门子（中国）有限公司智能基础设施集团智慧园区业务总监周金介绍：“这是一座高起点谋划、高标准规划、高质量建设、高水平管理的低碳智慧园区，是西门子在中国的又一个里程碑式项目。”

在常熟高新区MOBO协同创新产业园，智慧化管理已渗透到了每一个细节。步入园区，参观者在扫码登记后，就可以通过智能门禁和智慧闸机快速入园。楼宇自控系统还会根据人员聚集程度、二氧化碳浓度等信息自动调整新风、照明、窗帘和空调，提供无形的管家式服务。

同时，得益于西门子智慧能碳管理平台Smart ECX的应用，产业园已建立起节能降碳的数字化底座。不仅如此，西门子Enlighted物联网控制设备通过对人员流动性的实时感知，联动灯光、空调、新风、窗帘等自动控制设备，还让室内环境始终保持在舒适、节能的状态。

分析人士表示，高新区通过携手行业龙头共建高端产业园区，打造出极具吸引力的商业空间，进而吸引高精尖企业入驻。这些企业的入驻不断增强园区的资本聚集和人才吸纳，从而形成优质的商业闭环。

低碳供应链彰显“零碳先锋”时代价值

当前，持续优化供应链是新时期推进中国制造业高质量发展不可缺少的组成部分。在助力供应链数字化与低碳化升级方面，西门子在行业内体现自身独特价值。

西门子供应链亚太区可持续发展经理吉海娇在活动中介绍说：“我们告诉供应商哪些渠道可以创造碳减排透明度。西门子的碳排放在线评估数字化工具（CWA），我们的供应商可以免费使用，这个是责任。”

西门子的中国供应链企业之一——大同齿轮传动（昆山）股份有限公司是江苏省一家专注于齿轮传动高端制造的“专精特新”示范中小企业。西门子通过PLC等自动化、数字化产品及解决方案，帮助大同齿轮进行智慧化升级。同时西门子还为大同齿轮成功部署了西门子碳足迹可信精算与追溯解决方案SiGREEN，助力其实现碳排放数据的实时统计和精准管控，为其达成降低电力消耗20%的目标奠定坚实基础。

从数字化低碳化工厂，到零碳智慧园区，再到供应链持续优化，西门子在助力推进中国制造业企业高质量发展方面成效显著。目前，西门子有7家工厂被评为工信部国家级绿色工厂，6款产品入选工信部“2022年度绿色设计产品”名单。针对供应链，西门子建立覆盖近7000家供应商的碳减排信息管理系统，将低碳相关指标纳入重点项目采购决策过程。可以说，西门子稳扎稳打地践行了企业的绿色社会责任，正在构建制造业绿色生态链中发挥更大作用，逐渐成为助力企业绿色转型的重要一极。

肖松表示：“作为先行者、践行者和赋能者，西门子将持续推进绿色低碳发展，以数字化与低碳化的‘双轮驱动’与各界伙伴共同构建绿色产业体系，成就可持续发展未来。”

(责编：曹淼、李源)

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