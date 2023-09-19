原标题：焕新美好生活 贝壳团装打造成都家装消费新模式

买房装修时，如何在“更高性价比”与“个性化需求”间找到平衡，这是消费者面临的普遍痛点。针对这一痛点，贝壳推出了“团装”模式，为消费者搭建消费新场景，业主在购新房时定下装修，能享受集中采购的价格优惠，并且装修环节全程可监督，真正做到省心省钱。

9月15日，贝壳团装首个“T+I”实体样板间(软装+硬装)正式亮相成都，贝壳团装同时举办“品质团装美好居住”主题公共开放日，对外展示工艺样板间和实景样板间，这也标志着一站式的“团装”在成都兴起，也将给购房者、开发商以及市场带来更多新的选择和更多正向推动的因素。

首个拎包入住“样板”落地，贝壳团装品质获认可

2022年底，针对新房团体装修用户，一站式品质装修服务——贝壳团装在成都推出。9月15日，复地·天府湾项目是贝壳团装全国落成的首个“T+I”实体样板间的团装项目，其拎包入住的省心程度，以及超高的性价比与品质，不仅赢得业主和开发商的认可，也向外展示出贝壳团装的品质交付实力和优质服务。

贝壳团装是贝壳旗下独立装修品牌，专注为新房团体用户提供集设计、施工、定制、软装、家电服务于一体的装修服务。圣都整装、贝壳团装四川大区负责人罗林洪表示，“贝壳团装具备多维度价值，不仅能让消费者享受到真正省心省钱的装修产品和服务，也能助力开发商去化提效。”

复地·天府湾实体样板间，是该楼盘业主孙先生的新家。在装修过程中，贝壳团装的标准化施工工艺既让新家工程品质更可控，个性化服务又满足家人不同的居住需求，最终交付让孙先生十分满意。看到交付效果后，孙先生点赞说，“贝壳的品牌，优惠的价格，团装的群体效应，所以因素加起来让人心理很踏实，开始施工后，发现很多以往装修的烦心事，都可以一揽子解决掉，而且装修人员的服务态度也特别好。”

对房地产开发商而言，贝壳团装创新消费场景，成为精装房市场的一种补充和新选择，不仅提升楼盘性价比，有利于满足消费者居住品质需求，更助力住房改善消费，提振消费信心。四川省保护消费者权益委员会相关负责人在活动现场表示：“贝壳团装的出现，既是对家装消费品质提升的新探索，也是实现家装领域供给侧降本增效、提振消费信心的有益尝试，符合以高质量供给促进家居品质消费的政策方向。”

焕新美好生活，团装新模式受青睐

区别于零售型家装服务，贝壳团装有着更高的性价比以及一站式整装服务的诸多优点，是当下家装消费品质崛起的新探索。

据贝壳研究院《2023家装消费品质报告》预计，2030年家装市场规模将达到7万亿元，年均将增长率超过6%，同时消费者对居住品质的需求增强，家装服务品质化发展大势所趋。贝壳研究院测算，家装客单价逐年提升，2022年家庭装修客单价为1040元/平米，预计到2030年将达到1536.55元/平方米。

“家装行业发展至今，单项服务提升已不能满足消费者，选择更全面、更精细化的整装服务是家装消费者的装修新趋势。”会上，研究院资深分析师闫金强表示：“也有很多企业开始布局团装，但要想在这场竞争中脱颖而出打破‘逆循环’，只有走品质之路，才能形成最牢固的护城河”。

作为面向新房用户推出的装修服务，贝壳团装是介于楼盘精装房和毛坯房之间的第三种装修方式，具有高品质、高效率、高性价比三大特点，可满足用户一站式的新房品质装修需求。相比楼盘精装房，贝壳团装则具备个性化优势，不仅提供基础装修、功能套餐等标准化装修方案，还会提供软装电器等部分模块式个性化加载服务。与毛坯房装修千房千面不同，贝壳团装依托精工装施工组织模式和供应链集采优势，装修兼具标准化和高效优势。

据贝壳团装成都相关负责人张佳琼介绍，贝壳团装设立7大砸无赦，8大标准工艺，55道施工工序，在关键验收节点邀请消费者共同参与验收；提供贝刻云视云监控服务，让客户全程看见施工过程，见证施工品质，真正做到眼见为实，解决消费者对贝壳团装品质的后顾之忧。

同时，为了减少现场安全隐患的发生，有效地保证用户家中装修区域的整洁，贝壳团装还建立了“超级工厂”。在施工前期，贝壳团装对每个户型设计做图纸深化，精确把握材料加工尺寸，对专项施工人员进行严格培训，集中对材料进行加工处理再运送至施工现场。在施工期间，装修材料加工均采用“专属加工区”材料统一裁切，统一加工，一般业主自装都是在现场进行材料加工，而贝壳团装的现场材料采用类“装配式”集中加工，模块化处理。

截至2023年6月底，贝壳团装已覆盖全国16城，与复地、绿城、中铁、招商、金地等品牌开发商达成合作，贝壳团装在成都累计签约也超过2000户。

为消费者省心省钱，将家装化繁为简，是贝壳团装业务最核心的服务理念。未来，贝壳团装将聚焦打造一站式的品质交付与服务，让家装工程更高效，让装修品质更透明，让消费者更安心。

(责编：曹淼、李源)

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