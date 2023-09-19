人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

焕新美好生活 贝壳团装打造成都家装消费新模式

2023年09月19日10:20 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：焕新美好生活 贝壳团装打造成都家装消费新模式

买房装修时，如何在“更高性价比”与“个性化需求”间找到平衡，这是消费者面临的普遍痛点。针对这一痛点，贝壳推出了“团装”模式，为消费者搭建消费新场景，业主在购新房时定下装修，能享受集中采购的价格优惠，并且装修环节全程可监督，真正做到省心省钱。

9月15日，贝壳团装首个“T+I”实体样板间(软装+硬装)正式亮相成都，贝壳团装同时举办“品质团装美好居住”主题公共开放日，对外展示工艺样板间和实景样板间，这也标志着一站式的“团装”在成都兴起，也将给购房者、开发商以及市场带来更多新的选择和更多正向推动的因素。

首个拎包入住“样板”落地，贝壳团装品质获认可

2022年底，针对新房团体装修用户，一站式品质装修服务——贝壳团装在成都推出。9月15日，复地·天府湾项目是贝壳团装全国落成的首个“T+I”实体样板间的团装项目，其拎包入住的省心程度，以及超高的性价比与品质，不仅赢得业主和开发商的认可，也向外展示出贝壳团装的品质交付实力和优质服务。

贝壳团装是贝壳旗下独立装修品牌，专注为新房团体用户提供集设计、施工、定制、软装、家电服务于一体的装修服务。圣都整装、贝壳团装四川大区负责人罗林洪表示，“贝壳团装具备多维度价值，不仅能让消费者享受到真正省心省钱的装修产品和服务，也能助力开发商去化提效。”

复地·天府湾实体样板间，是该楼盘业主孙先生的新家。在装修过程中，贝壳团装的标准化施工工艺既让新家工程品质更可控，个性化服务又满足家人不同的居住需求，最终交付让孙先生十分满意。看到交付效果后，孙先生点赞说，“贝壳的品牌，优惠的价格，团装的群体效应，所以因素加起来让人心理很踏实，开始施工后，发现很多以往装修的烦心事，都可以一揽子解决掉，而且装修人员的服务态度也特别好。”

对房地产开发商而言，贝壳团装创新消费场景，成为精装房市场的一种补充和新选择，不仅提升楼盘性价比，有利于满足消费者居住品质需求，更助力住房改善消费，提振消费信心。四川省保护消费者权益委员会相关负责人在活动现场表示：“贝壳团装的出现，既是对家装消费品质提升的新探索，也是实现家装领域供给侧降本增效、提振消费信心的有益尝试，符合以高质量供给促进家居品质消费的政策方向。”

焕新美好生活，团装新模式受青睐

区别于零售型家装服务，贝壳团装有着更高的性价比以及一站式整装服务的诸多优点，是当下家装消费品质崛起的新探索。

据贝壳研究院《2023家装消费品质报告》预计，2030年家装市场规模将达到7万亿元，年均将增长率超过6%，同时消费者对居住品质的需求增强，家装服务品质化发展大势所趋。贝壳研究院测算，家装客单价逐年提升，2022年家庭装修客单价为1040元/平米，预计到2030年将达到1536.55元/平方米。

“家装行业发展至今，单项服务提升已不能满足消费者，选择更全面、更精细化的整装服务是家装消费者的装修新趋势。”会上，研究院资深分析师闫金强表示：“也有很多企业开始布局团装，但要想在这场竞争中脱颖而出打破‘逆循环’，只有走品质之路，才能形成最牢固的护城河”。

作为面向新房用户推出的装修服务，贝壳团装是介于楼盘精装房和毛坯房之间的第三种装修方式，具有高品质、高效率、高性价比三大特点，可满足用户一站式的新房品质装修需求。相比楼盘精装房，贝壳团装则具备个性化优势，不仅提供基础装修、功能套餐等标准化装修方案，还会提供软装电器等部分模块式个性化加载服务。与毛坯房装修千房千面不同，贝壳团装依托精工装施工组织模式和供应链集采优势，装修兼具标准化和高效优势。

据贝壳团装成都相关负责人张佳琼介绍，贝壳团装设立7大砸无赦，8大标准工艺，55道施工工序，在关键验收节点邀请消费者共同参与验收；提供贝刻云视云监控服务，让客户全程看见施工过程，见证施工品质，真正做到眼见为实，解决消费者对贝壳团装品质的后顾之忧。

同时，为了减少现场安全隐患的发生，有效地保证用户家中装修区域的整洁，贝壳团装还建立了“超级工厂”。在施工前期，贝壳团装对每个户型设计做图纸深化，精确把握材料加工尺寸，对专项施工人员进行严格培训，集中对材料进行加工处理再运送至施工现场。在施工期间，装修材料加工均采用“专属加工区”材料统一裁切，统一加工，一般业主自装都是在现场进行材料加工，而贝壳团装的现场材料采用类“装配式”集中加工，模块化处理。

截至2023年6月底，贝壳团装已覆盖全国16城，与复地、绿城、中铁、招商、金地等品牌开发商达成合作，贝壳团装在成都累计签约也超过2000户。

为消费者省心省钱，将家装化繁为简，是贝壳团装业务最核心的服务理念。未来，贝壳团装将聚焦打造一站式的品质交付与服务，让家装工程更高效，让装修品质更透明，让消费者更安心。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
探访“中国高铁第一站”：服务京津冀、通达沪宁杭 见证中国高铁发展历程
　　被誉为“中国高铁第一站”的北京南站。中国铁路北京局供图 2008年8月1日，我国首条设计时速350公里的高速铁路——京津城际铁路开通运营，中国高铁时代就此拉开序幕。…
北京：向日葵花海美如画
　　人民网北京9月19日电（记者 王天乐）金秋时节，在北京市朝阳区温榆河公园的“芸上梯田”上，漫山遍野的向日葵，形成了一片壮观的花海，在阳光下熠熠生辉，金黄一片，犹如金色的海洋,吸引了众多游客前来观赏拍照。 据了解，”芸上梯田”是北京温榆河公园西园的一处特色景点，梯田风光随季节变幻，在春秋时节分别呈现油菜花和向日葵的花海赏景体验，成为游客朋友拍照游玩的热门打卡地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部