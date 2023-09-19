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优必选科技：深耕康养产业 打造更多智慧康养应用标杆

2023年09月19日10:22 | 来源：人民网
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9月15日，首届深圳国际智慧养老产业博览会（以下简称“深圳智慧养老展”）在深圳会展中心正式开幕。本次展会立足深圳“科技之都”优势，突出“专、精、特”的特点。展会为期三天，吸引了大批粤港澳大湾区科技龙头企业以及40余家海外国家地区的企业机构，近千种前沿养老科技产品和技术全面呈现了“智慧科技赋能养老生活”的幸福图景。

在优必选科技的展台上，可以近距离体验智慧康养七大AI服务场景的解决方案及应用。围绕运营管理、安全保障、健康管理、生活护理、医疗康复、精神文化、营养膳食等7大应用场景需求，优必选科技将机器人融合智慧服务场景，打造沉浸式互动体验展台，展现了物联化、互联化、智能化特征的养老服务。通过将人工智能科技与智慧康养需求融合创新，以此优化康养资源配置，提升服务管理效率。

深圳智慧养老展优必选科技展台（受访者供图）

据悉，优必选科技助力构建高水平养老服务体系，提供有AI有温度的“智慧答卷”。在深圳智慧养老展主论坛的演讲中，优必选科技联席CTO、健康事业部总经理谭欢博士表示：“深圳具备在智慧养老产业发展上对标全球、先行引领、高质量发展的基础和潜力，科技的融入、数据的驱动，能够让养老服务从更广泛的角度适应不同的需求。”

“一方面，我们期望在康养场景中整合不同形态的产品，提供集成化和整体化的功能服务；另一方面，在实际运用中，我们也希望能精准找到机器人在养老服务中的刚需点。优必选科技以系统化的解决方案入手，‘破圈’进入养老领域。谭欢介绍。

同时，优必选科技承办创新科技与智慧康养融合发展分论坛，深度融入粤港澳大湾区的智慧康养建设，探路中国特色智慧康养新路径。“公司将继续深耕康养产业，在深圳打造更多的智慧康养应用标杆，为粤港澳大湾区的智慧养老产业注入新的活力和动力，推进和拓展中国康养产业的智慧实践。”优必选科技相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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