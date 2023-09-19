新华社上海9月19日电（记者贾远琨）19日，国产大型邮轮运营商爱达邮轮有限公司在“2023吴淞口论坛”上发布，旗下首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”将于2024年1月1日从上海吴淞口国际邮轮港启航，正式开始商业运营。首航船票自9月20日起发售，宾客可登录爱达邮轮官网和微信小程序订购。

“爱达·魔都号”全长323.6米，总吨位13.55万吨，拥有2125间豪华客房和套房、22间各具特色的餐厅及酒吧，满载可容纳5246名宾客。

“爱达·魔都号”上的文化产品丰富，有“开心麻花”打造的多场经典喜剧和沉浸式音乐秀，可容纳千人的大都会剧院将上演《马可·波罗-丝路情缘》及精彩梦幻的《魔都Magic City》歌舞秀。此外，AI-STEAM海上探索营、AiS积木课程、主题竞赛及多项特色活动，将给孩子们奉上寓教于乐的海上之旅。

“爱达·魔都号”实现5G覆盖，搭载最先进的无线技术，宾客可在旅途中体验多媒体、实时交互和个性化的服务。

融合东西方美学，交汇传统与现代灵感，“爱达·魔都号”致力于打造海上“丝绸之路”艺术空间，多幅艺术壁画和艺术装饰品从邮轮大堂延伸至大剧院等主要公共区域，重现昔日陆地、海上丝绸之路的壮观图景。

“爱达·魔都号”在论坛现场公布了从上海出发的东北亚航线，未来，还将开辟中国至东南亚国家的邮轮航线，并适时推出“海上丝绸之路”等中长航线，打造长、中、短相结合的多样旅行度假选择。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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