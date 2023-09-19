人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

光大银行全新推出金融服务开放门户 助推数字经济与实体经济深度融合

2023年09月19日14:54 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：光大银行全新推出金融服务开放门户 助推数字经济与实体经济深度融合

　　随着数字化转型步伐加快，数字经济成为助推实体经济高质量发展的新引擎。近日，光大银行全面升级企业级金融服务开放平台，全新推出金融服务开放门户，全力打造“开放能力汇聚中心”与“场景金融创新加速器”，形成超越传统银行服务的数字开放经营新模式。

　　在传统模式下，企业与银行合作往往需要与银行不同板块、部门对接洽谈，才能确认最终合作方案，沟通周期长、合作方案单一；在开放经营新模式下，企业登录银行的金融服务开放门户，即可自主择用银行所有的开放产品与服务，根据业务需要定制结构化的综合解决方案，无需考虑产品归属，有效降低沟通成本，缩短对接周期，服务体验更高效、更简便、更流畅。

　　通过“走出去+引进来”双向开放赋能方式，光大银行金融服务开放门户一方面结合生态场景，通过API、H5、小程序等技术方式将账户服务、资金管理、财富管理、预存预缴、自动缴费等功能形成综合解决方案，开放输出至合作企业；另一方面，引入优质外部服务软件，为合作企业提供免开发、一站式标准化服务，更好地满足合作企业全方位、智能化、多层级的“金融+非金融”服务需求。

　　目前，光大银行金融服务开放门户涵盖了综合场景解决方案、商户管理、项目管理、沙箱测试、案例分享等功能模块，更加清晰地展示解决方案、对接流程与数据运营，实现合作企业的标准化、自主化对接，为合作企业提供敏捷化、一站式的自助协作空间。

　　合作企业可通过开放门户分类定向浏览各类功能，在商户管理模块完成企业认证，在项目管理模块进行项目创建并订阅意向产品，按照开发指南及接口文档进行沙箱测试，完成投产上线。并且，合作企业可7*24小时进行自主联调，系统对接效率由原来的1-2个月缩短至2-3周，大大提高了银企对接效率。

　　据悉，早在2009年，光大银行就开启了开放银行服务探索，启动云缴费平台建设；2012年，光大银行搭建了具备API、SDK、H5、小程序等成熟技术模式的金融服务开放平台，与互联网公司、金融科技、货运、地产、电力、教育等行业的千余家公司合作，提供基于账户管理、资金管理、网络信贷等综合解决方案。

　　随着光大银行金融服务开放平台在技术、业务、管理等多维度实现升级，光大银行开放服务已全面覆盖存、贷、汇、管等银行核心业务板块；同时，全面提升场景开放服务能力，在便民缴费、住建、政务、网络货运、教育、医养、人力、企业管理等领域构建开放金融生态，以实现深入场景、融入产业、共建生态、模式跃迁的开放银行发展目标。

　　未来，光大银行将继续秉持开放、共创、共赢的服务理念，通过“走出去+引进来”双向开放及生态共建的合作范式推进跨界融合，为推动数字经济与实体经济深度融合，促进实体经济高质量发展贡献光大力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
不存在“保本高息”理财产品！金融监管总局发布风险提示
　　人民网北京9月19日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。为此，国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。…
国家邮政局：8月快递业务量同比增长18.3% 业务收入同比增长12.3%
　　人民网北京9月19日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，8月份，邮政行业寄递业务量完成135.9亿件，同比增长14.8%。其中，快递业务量完成111.6亿件，同比增长18.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部