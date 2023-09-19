原标题：光大银行全新推出金融服务开放门户 助推数字经济与实体经济深度融合

随着数字化转型步伐加快，数字经济成为助推实体经济高质量发展的新引擎。近日，光大银行全面升级企业级金融服务开放平台，全新推出金融服务开放门户，全力打造“开放能力汇聚中心”与“场景金融创新加速器”，形成超越传统银行服务的数字开放经营新模式。

在传统模式下，企业与银行合作往往需要与银行不同板块、部门对接洽谈，才能确认最终合作方案，沟通周期长、合作方案单一；在开放经营新模式下，企业登录银行的金融服务开放门户，即可自主择用银行所有的开放产品与服务，根据业务需要定制结构化的综合解决方案，无需考虑产品归属，有效降低沟通成本，缩短对接周期，服务体验更高效、更简便、更流畅。

通过“走出去+引进来”双向开放赋能方式，光大银行金融服务开放门户一方面结合生态场景，通过API、H5、小程序等技术方式将账户服务、资金管理、财富管理、预存预缴、自动缴费等功能形成综合解决方案，开放输出至合作企业；另一方面，引入优质外部服务软件，为合作企业提供免开发、一站式标准化服务，更好地满足合作企业全方位、智能化、多层级的“金融+非金融”服务需求。

目前，光大银行金融服务开放门户涵盖了综合场景解决方案、商户管理、项目管理、沙箱测试、案例分享等功能模块，更加清晰地展示解决方案、对接流程与数据运营，实现合作企业的标准化、自主化对接，为合作企业提供敏捷化、一站式的自助协作空间。

合作企业可通过开放门户分类定向浏览各类功能，在商户管理模块完成企业认证，在项目管理模块进行项目创建并订阅意向产品，按照开发指南及接口文档进行沙箱测试，完成投产上线。并且，合作企业可7*24小时进行自主联调，系统对接效率由原来的1-2个月缩短至2-3周，大大提高了银企对接效率。

据悉，早在2009年，光大银行就开启了开放银行服务探索，启动云缴费平台建设；2012年，光大银行搭建了具备API、SDK、H5、小程序等成熟技术模式的金融服务开放平台，与互联网公司、金融科技、货运、地产、电力、教育等行业的千余家公司合作，提供基于账户管理、资金管理、网络信贷等综合解决方案。

随着光大银行金融服务开放平台在技术、业务、管理等多维度实现升级，光大银行开放服务已全面覆盖存、贷、汇、管等银行核心业务板块；同时，全面提升场景开放服务能力，在便民缴费、住建、政务、网络货运、教育、医养、人力、企业管理等领域构建开放金融生态，以实现深入场景、融入产业、共建生态、模式跃迁的开放银行发展目标。

未来，光大银行将继续秉持开放、共创、共赢的服务理念，通过“走出去+引进来”双向开放及生态共建的合作范式推进跨界融合，为推动数字经济与实体经济深度融合，促进实体经济高质量发展贡献光大力量。

(责编：曹淼、李源)

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