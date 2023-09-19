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国家邮政局：8月快递业务量同比增长18.3% 业务收入同比增长12.3%

2023年09月19日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，8月份，邮政行业寄递业务量完成135.9亿件，同比增长14.8%。其中，快递业务量完成111.6亿件，同比增长18.3%。邮政行业业务收入完成1226.2亿元，同比增长10.0%。其中，快递业务收入完成992.8亿元，同比增长12.3%。

据介绍，1-8月，邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件，同比增长13.1%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成814.6亿件，同比增长15.9%。同城快递业务量累计完成84.3亿件，同比增长0.2%；异地快递业务量累计完成711.6亿件，同比增长17.3%；国际/港澳台快递业务量累计完成18.7亿件，同比增长56.3%。邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成9708.5亿元，同比增长10.4%。其中，快递业务收入累计完成7488.1亿元，同比增长10.7%。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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