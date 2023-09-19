人民网北京9月19日电 （记者赵竹青）记者从工业和信息化部电子第五研究所获悉，由中国计算机行业协会和该所联合主办的信息技术产品供应链论坛近日在湖南省长沙市举办。来自行业企业的百余名代表，以“助力提升供应链韧性，营造双循环发展格局”为主题，共同研讨供应链成熟度提升的有效路径，促进技术交流与产业合作。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康、湖南省工业和信息化厅二级巡视员李红亮、工业和信息化部电子第五研究所副所长王蕴辉、中国计算机行业协会常务副秘书长相春雷出席会议。

据介绍，中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会（以下简称“供应链专委会”）研究提出信息技术产品供应链成熟度评估体系和方法，并在服务器领域开展试点评估，初步验证了服务器整机及其部件、集成电路、元器件、软件产品的供应链成熟度评估准则。

供应链专委会表示，下一步，将继续拓宽信息技术产品供应链成熟度评估体系覆盖的产品种类，规划建立成熟度标准体系，探索产品性能、质量与供应链成熟度的关系，丰富供应链成熟度的内涵。通过提升各类信息技术产品在供应链方面的成熟度，带动产业链上下游，共同助力信息技术产业持续健康发展。

主题演讲环节，工业和信息化部电子第五研究所元器件与材料研究部（院）、软件与系统研究部（院）分享了关于软硬件产品供应链成熟度评估方法的探索，湖南省长沙市集成电路产业技术创新战略联盟等单位分享了关于信息技术产品供应链成熟度提升的实践与思考。

(责编：赵竹青、高雷)

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