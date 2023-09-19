人民网北京9月19日电 （记者赵竹青）记者从中国工程院获悉，9月18日晚，由中国工程院、美国国家工程院和英国皇家工程院联合主办的第五届全球重大挑战论坛（简称GGCS）在北京工业大学开幕。开幕式上，中国工程院院长李晓红院士、美国国家工程院院长约翰·安德森院士、英国皇家工程院院长吉姆·麦克唐纳德爵士先后致辞。阿里云创始人、之江实验室主任王坚院士作题为《计算驱动科学发现与技术创新》的特邀报告。中国工程院副院长王辰院士主持开幕式。

本次论坛以“工程促进可持续发展”为主题，设置“可持续基础设施的工程方法”“碳中和的工程方案”“数字经济的工程解决方案”三个议题。论坛期间，中、美、英三国工程科技界院士专家以线上线下相结合的方式聚首，共同探讨以工程科技应对全球重大挑战的热点问题、前沿理论和跨学科解决方案。

全球重大挑战论坛是中、美、英三国工程院共同主办的机制性活动，由三院轮流在本国举办。自2013年设立以来，GGCS每两年举办一届，现已举办四届。论坛始终秉持其设立的宗旨和使命，致力于加强三国及全球在工程科技方面的合作、推动通过工程科技寻求应对全球挑战的解决方案、培养下一代具有国际视野的工程科技人才。历届论坛的成功举办为三国工程科技界搭建了沟通合作和深化友谊的桥梁，为全球工程科技界凝聚共识、加强合作发挥了积极的促进作用。

(责编：赵竹青、高雷)

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