人民网北京9月19日电 （记者杜燕飞）9月18日，中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜在主持召开外资金融机构和外资企业座谈会时表示，下一步，将持续优化政策安排，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。

摩根大通银行、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞银证券、三菱日联银行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外资金融机构和外资企业参加了座谈会。座谈会上，上述外资金融机构和外资企业普遍认为近年来中国金融业开放稳步推进，金融服务外资外贸能力持续提升，希望进一步完善相关政策安排，持续优化营商环境。

潘功胜表示，积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。近年来，中国人民银行、国家外汇管理局会同金融管理部门在扩大金融服务业市场准入、金融市场双向开放、外汇管理体制改革等领域取得了重要进展。

作为现代服务业支柱产业之一，金融业在稳外贸中提供了强劲支撑。记者梳理，2018年以来，人民银行会同相关部门推出50多项金融业开放措施，外资来华设立各类金融机构110余家；金融监管部门相继推动债券通、北向通与南向通、沪换通等落地，2023年5月内地与香港利率互换市场互联互通合作正式上线运行，让境外投资者能够直接交易和结算在岸人民币利率互换产品，金融开放更进一步；国家外汇管理局陆续推出了3个外汇便利化应用场景和8个融资类的应用场景，促进资金融通和跨境结算的便利化。

业内人士表示，为进一步推动金融业双向开放，要完善准入前国民待遇+负面清单的管理模式，形成系统性、制度性的开放局面；优化营商环境，既要扩大市场准入，还要优化准入后的政策安排；确保金融管理能力与开放水平相匹配。同时，要提升跨境贸易和投融资便利化的水平，稳妥推进资本项目的高水平开放，进一步助力我国涉外经济的高质量发展。

潘功胜表示，下一步，将认真贯彻《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》要求，持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。

(责编：杨曦、高雷)

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