人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行携手相伴第二届全国技能大赛

2023年09月19日16:53 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：匠心筑梦 强国有我 交通银行携手相伴第二届全国技能大赛

　　9月16日至19日，中华人民共和国第二届职业技能大赛在天津举办，继首届全国技能大赛战略合作后，交行再度携手第二届国赛，以实际行动服务科技强国、人才强国战略，弘扬工匠精神。

　　作为大赛战略合作伙伴，交行在职业技能竞赛体系推广和技能人才队伍建设等方面与大赛执委会展开深度合作，并定制了一揽子金融服务方案，全力为本次大赛提供优质高效的金融服务保障。

　　大赛期间，交行以“交出你的大招 助力有‘技’青年一展所长”为主题亮相场馆，交行展位通过多媒体展陈和互动体验，将交行百年历史进程、社会责任担当以及普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色等向观众逐一呈现。在交行数字人民币体验区域，充满科技感的展示空间，让观众全方位地了解交行的金融服务理念，感受交行在金融科技领域的创新和实力。

　　据悉，交行还独家冠名了为本次大赛量身打造的原创舞台剧《工匠人家》，该剧讲述了一家三代老中青技术工人在工匠技艺、工匠精神传承上的精彩故事，激励广大青年一代争做新时代的大国工匠。

　　交行相关负责人表示，交行将始终以推动技能人才高质量发展为己任，助力提升职业技能人才整体素质，助力有“技”青年，一展所长 。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
不存在“保本高息”理财产品！金融监管总局发布风险提示
　　人民网北京9月19日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。为此，国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。…
国家邮政局：8月快递业务量同比增长18.3% 业务收入同比增长12.3%
　　人民网北京9月19日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，8月份，邮政行业寄递业务量完成135.9亿件，同比增长14.8%。其中，快递业务量完成111.6亿件，同比增长18.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部