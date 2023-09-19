原标题：匠心筑梦 强国有我 交通银行携手相伴第二届全国技能大赛

9月16日至19日，中华人民共和国第二届职业技能大赛在天津举办，继首届全国技能大赛战略合作后，交行再度携手第二届国赛，以实际行动服务科技强国、人才强国战略，弘扬工匠精神。

作为大赛战略合作伙伴，交行在职业技能竞赛体系推广和技能人才队伍建设等方面与大赛执委会展开深度合作，并定制了一揽子金融服务方案，全力为本次大赛提供优质高效的金融服务保障。

大赛期间，交行以“交出你的大招 助力有‘技’青年一展所长”为主题亮相场馆，交行展位通过多媒体展陈和互动体验，将交行百年历史进程、社会责任担当以及普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色等向观众逐一呈现。在交行数字人民币体验区域，充满科技感的展示空间，让观众全方位地了解交行的金融服务理念，感受交行在金融科技领域的创新和实力。

据悉，交行还独家冠名了为本次大赛量身打造的原创舞台剧《工匠人家》，该剧讲述了一家三代老中青技术工人在工匠技艺、工匠精神传承上的精彩故事，激励广大青年一代争做新时代的大国工匠。

交行相关负责人表示，交行将始终以推动技能人才高质量发展为己任，助力提升职业技能人才整体素质，助力有“技”青年，一展所长 。

(责编：曹淼、李源)

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