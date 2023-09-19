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甘肃临泽创新开展“三农”工作 全面推进乡村振兴

人民网记者 王喆 张力洋
2023年09月19日09:10 | 来源：人民网
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甘肃省张掖市临泽县位于河西走廊中部，是典型的绿洲灌溉农业区。近年来，该县先后被确定为国家级玉米制种大县、国家级农产品质量安全县等。立足农业优先型功能定位，紧盯全省乡村振兴重点创建任务，临泽县“三农”工作呈现良好态势。

“标准化、规模化、集约化、机械化、信息化”，临泽县积极推动玉米制种“五化”基地建设，推行玉米制种基地市场化竞争性配置，推动玉米制种产业规模效益双提升。谢虎今年46岁，居于临泽县平川镇平川村，一个人承包了70多亩玉米地，是平川镇的种植大户。在“五化”基地建设的推动下，谢虎与临泽县田保保农业发展有限公司合作，除了抽雄（玉米抽穗期中雄穗的抽出）和除草，地里其他制种过程，包括种植、灌水、收割等都能实现机械化经营，确保农田实现水肥一体化、种植机械化。“和以前相比，每亩地至少可以增收500多元。现在的70亩地全靠我一人经营，一年的收入在50万左右，靠我自己便可以保障全家的生活。”谢虎对此十分满意。

与此同时，临泽县多措并举，积极推广政策性农业保险，如遇意外情况或自然灾害，农业保险会保障农民的基本收益，切实为全镇农产品增产增收构建起坚固的防护墙。谢虎表示，“我们种植户负担的成本比较小，有政府兜底，我们心里就有底，可以大胆地去干。”

(责编：岳弘彬、姚奕)
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